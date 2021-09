Minsa inicia vacunación casa por casa en Villa El Salvador

Más vacunados. El Ministerio de Salud empezó la estrategia de vacunación casa por casa para acercarse a las personas vulnerables que no pudieron ir a sus centros de salud o a los vacunatones por diversos motivos. El primer distrito en iniciar la campaña es Villa El Salvador.

“Yo tengo un bebé y no tenía con quien dejarla. No podía ir a vacunarme”, sostiene a Latina Noticias una madre de familia que ya recibió su dosis en su vivienda. Así como ella, otros ciudadanos no fueron por su vacuna debido a que no se pueden movilizar o enfermaron de la COVID-19.

De acuerdo con el personal de salud, el objetivo es reducir brechas y completar la vacunación contra el coronavirus, a fin de prevenir el impacto de la tercera ola. Alberto Tejeda, de la Dirección de Redes Integradas de Salud, precisó que Villa El Salvador presenta el mayor número de personas que no retornaron por su dosis.

Es un trabajo conjunto con dirigentes vecinales en el que se identifican los casos. “ Siempre hemos ido casa por casa. Hay personas que no pueden ir o con discapacidad ”, detalló una enfermera, quien se levanta a las 6.00 a. m. para comenzar la campaña Vamos a tu encuentro.

Asimismo, las enfermeras desarrollaron un programa de confianza con las vacunas y recuerda a la ciudadanía que todas son seguras. Además, instaron a inocularse y a no dejarse llevar por desinformaciones. Esta estrategia se replicará en los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Chorrillos.