Arequipa: los padres tienen la última palabra en regreso a clases

Por: Elizabeth Huanca Urrutia

El Pronoei Tuctumpaya del distrito de Pocsi fue la primera institución educativa rural de Arequipa en iniciar labores semipresenciales el jueves 16 de setiembre último. Otros cuatro planteles hicieron lo propio entre ayer y anteayer en otras jurisdicciones.

De acuerdo a la data de la Gerencia Regional de Educación, hasta el 4 de octubre, un total de 20 escuelas nacionales de inicial y primaria de la Ugel Sur y Norte, habrán abierto sus puertas para el inicio de labores semipresenciales en los distritos de Yarabamba, Quequeña, Characato, Polobaya, Mollebaya, Sabandía y San Juan de Tarucani. Además, otras tres en el distrito de Huanca (Caylloma) harán lo propio (Ver infografía).

En la región Arequipa, a la fecha, 3 316 colegios (68% del total que existen), fueron habilitados a través del programa Power By del Ministerio de Educación para iniciar labores semipresenciales. Sin embargo, solo 226 fueron declarados aptos, lo que significa que sus estudiantes pueden volver a clases. La mayoría de estas escuelas se encuentran en la provincia de La Unión (126) que iniciaron labores de forma progresiva desde marzo pasado. De este grupo, ninguna (de Educación Básica Regular) es de la provincia de Arequipa ni tampoco del ámbito privado.

En la víspera, la GREA dio luz verde para que 1.307 instituciones particulares inicien el proceso. Estas deben presentar su plan de retorno, que debe estipular el protocolo sanitario y educativo. Las UGEL deben verificar y aprobar los planes, mientras que los directores serán los responsables que este se cumpla.

Empero, son los padres de familia los que tendrán la última palabra. Solo si estos están de acuerdo en el inicio de labores, este se llevará a cabo. La normativa vigente (Resolución Ministerial N° 121-2021), refiere que los progenitores que no deseen que sus hijos retornen a clases, podrán seguir con las clases a distancia.

Retorno lento

En la ciudad de Arequipa, la semipresencialidad ha tomado su tiempo. Marco Salazar, director de la Ugel Sur, dependencia educativa con mayor número de colegios aptos para el retorno a clases (16), reconoce que el proceso de regreso a clases en la ciudad es más riesgoso que en la zona rural de las provincias altas. Se calcula que solo en esta unidad de gestión, alrededor de 200 escolares, sobre todo de inicial y primaria, volverán entre la última semana de setiembre y la primera de octubre.

Salazar recuerda que en la urbe hay algunos factores paralelos que preocupan como el traslado de los estudiantes en transporte público. “Inevitablemente habrá exposición de los escolares”, comenta.

Otro aspecto por considerar son las condiciones en las que se encuentran las instituciones educativas . Salazar reconoce que no todas las instituciones educativas están en óptimas condiciones. “Estas están tal cual se dejaron para el inicio de clases en 2020”, comenta. En ese contexto, hay casos como el de la Gran Unidad Mariano Melgar, declarada habilitada por la MINEDU, aunque aún no está en condición de apta, que presenta filtraciones en sus techos y serias deficiencias en pisos.

En torno a la obligatoriedad o no de la vacuna en docentes, Salazar señala que la normativa no lo contempla por lo que no habría obligación. A la fecha de 35 mil trabajadores, entre docentes y personal administrativo, alrededor de 30 mil ya contaría con la vacuna.

Los protocolos

El gerente regional de Educación, Raúl Sánchez explica que de acuerdo a la RM 121-2021, los escolares y alumnos deben portar doble mascarilla.

Las instituciones educativas aptas, deben implementar lavatorios lineales con 1.5 m de distancia. Además, de pediluvios al ingreso del plantel y de cada aula, así como dispensadores de alcohol.

La norma sugiere clases dos veces a la semana (como mínimo), cuatro horas académicas y solo el 50% de aforo en aula (según el metrado de estas). “La disposición es que entre carpetas haya 1.5 m. de distancia”, comenta Sánchez.

Semipresencialidad en Arequipa

