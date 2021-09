SJL: madres de olla común suben 200 escalones para llevar agua en baldes y poder cocinar

La situación que viven las madres de familia de la olla común de la agrupación familiar Los Heraldos de Motupe, en la parte alta del distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), es crítica. Ellas deben subir aproximadamente 200 escalones cargando baldes de agua para poder cocinar las 45 raciones al día que benefician diariamente a 15 familias.

Según RPP Noticias, los vecinos que se ubican en los alrededores de esta zona no cuentan con agua potable ni alcantarillado desde hace 20 años. Además, señalaron que si bien hace siete años adquirieron un pilón para abastecerse de agua, no siempre hay presión para que el vital elemento llegue.

“Acá mucho se necesita el agua. Nosotros jalamos de un pilón, pero cuando no hay presión, no sube. Y cuando no hay agua, jalamos en balde”, dijo al medio de comunicación Guadalupe Palomino, una de las administradoras de la olla común.

Por otro lado, el dirigente Jorge Camacho sostuvo que los vecinos no cuentan con redes de alcantarillado y agua potable debido a que sus viviendas aún no tienen títulos de propiedad.

“Nosotros, desde el año 1999 que nos posicionamos en estas partes, hemos asistido con todas las documentaciones a las distintas instituciones, ya sea Cofopri o nuestra municipalidad... Lo único que vemos es levantamiento de observaciones, pero cuando hacemos el levantamiento y nos programan visitas, nunca vienen”, manifestó.

Las familias hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan este problema que los afecta desde hace más de dos décadas.

Piden declarar emergencia alimentaria en el Perú

La regidora de Lima, Jessica Huamán, refirió que presentarán nuevamente ante el Congreso de la República el proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria en el Perú, con la finalidad de que se priorice y asigne recursos para fortalecer a las ollas comunes, la agricultura familiar y otras iniciativas ciudadanas.

“Ya hemos hecho este planteamiento y será presentado. También, tendremos conversaciones con el Gobierno para plantearle que no se sigan dando apoyos por canastas, sino que se dé una atención mayor. Las ollas comunes no cocinan solo para diez, sino (para) muchas más”, señaló a La República.