Lambayeque: plan de vigilancia ante la autorización de uso de playas

El Ejecutivo autorizó el uso de playas en todas las regiones que presenten una alerta moderada según la categorización de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Los balnearios del litoral lambayecano fueron incluidos en esta medida, que aplica desde el 20 de septiembre hasta el 3 de octubre .

En esa línea, el titular de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) de Lambayeque, Demóstenes Gonzales, se refirió al comunicado que advirtió que ninguna playa es saludable para recibir visitantes.

“Tenemos once playas en todo el litoral y todas salen no saludables. Al momento en que se hace el monitoreo se evalúan tres criterios: el tema microbiológico del agua, la limpieza de la playa y la presencia del servicio higiénico. El tema microbiológico no hay problema, la calidad del agua es óptima para los bañistas, lo que se advierte es por la limpieza y servicios higiénicos , que hay que subsanar”, indicó el funcionario.

Titular de la DESA Lambayeque afirmó que en cuanto a la calidad del agua no hay problema. Foto: captura/URPI-GLR

Gonzales destacó que el levantamiento de las observaciones es un proceso sencillo y de rápida adecuación.

En cuanto a los protocolos, se confirmó que por intermedio de un documento se pondrá en conocimiento de los municipios con injerencia directa en las playas más concurridas: Pimentel y Puerto Eten, para que puedan implementarlos y exigir su cumplimiento. Entre estos figuran el uso de mascarilla —salvo cuando ingresen al mar—, el distanciamiento y la prohibición de llevar comida.

