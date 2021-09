Coronavirus en Perú: hoy se inicia la vacunación de los de 23 y 24 años

Desde hoy, los jóvenes de 23 y 24 años podrán acudir a los vacunatorios de Lima, Ica y Callao para recibir su primera dosis contra la COVID-19. En este grupo hay 344.386 personas, las cuales se sumarán a los 25.034 pacientes con tuberculosis que también iniciarán su inmunización.

Según detalló la jefa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Gabriela Jiménez, la decisión de incluir a estos grupos se tomó debido a la presencia de algunas variantes del coronavirus en el país. Agregó que se espera inmunizar a toda la población de este rango de edad hasta el domingo 26. “En promedio vacunaremos a 51.000 personas por día”, dijo a La República.

No al turismo de vacuna

La funcionaria también aseguró a este diario que desde ahora está prohibido que los ciudadanos de una región se inmunicen en otra jurisdicción y no se aceptarán recibos u otras constancias como requisito para acceder a la vacuna, sino el DNI.

Fue en respuesta a los cuestionamientos por la vacunación irregular de turistas limeños en la provincia de Chincha, durante el fin de semana.

Y a pesar de que en la última semana se aplicaron 2,1 millones dosis a nivel nacional, aún estamos lejos de la meta establecida por el Minsa para este mes: más de 13 millones de personas con protección completa (50% de la población objetivo).

Para el analista del Open Covid Juan Carbajal, aún cerrando la brecha de rezagados, “en el mejor de los casos lograríamos 11 millones de ciudadanos protegidos hasta fin de mes”.

Según explicó, la inmunización de la mitad de la población se podría cumplir recién para la quincena de octubre.

“Para estos diez días que faltan para cerrar el mes de setiembre, existen 1,6 millones de personas que deberían ir por su segunda dosis. Así como agosto cosechó lo que se sembró en julio (primera dosis), hasta la quincena de octubre se va a cosechar lo de setiembre”, mencionó. Y agregó que el ritmo de vacunación se encuentra en 300.000 dosis diarias.

Por otro lado, detalló que del total de dosis aplicadas entre el 13 y 19 de setiembre, solo el 23% corresponde a segundas dosis.

Sobre ello, Jiménez Quinteros enfatiza que el reto para el sector Salud continúa siendo cerrar la brecha de vacunación a una gran parte del grupo de mayores de 50 años, a quienes falta aplicar la segunda dosis.

“Nosotros tenemos que seguir perseverando en llegar a la meta. Ya lo hicimos con la primera dosis, esperamos hacerlo con la segunda”.

Añadió que ya se vienen evaluando incentivos para rezagados, los cuales serán anunciados en las próximas semanas.

Ya no vacunan a menores

La vacunación a menores de 17 años que se desarrollaba en Cusco, Tumbes y Tacna, y se anunciaba en Puno sin la autorización del Minsa, fue suspendida hasta nuevo aviso por recomendación de la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

Al respecto, Jiménez señaló que el Minsa no tiene la “intención de discrepar de ninguna región”, sino lo que buscan es cerrar las brechas. “No está permitido (vacunar) a menores. Cusco ya paró, y las regiones que lo intentaron no llegaron a hacerlo, y no es porque no se les va a vacunar, sino que hay que mantener un orden estricto”, dijo.

“Deben vacunar a la población de su región”

Tras la denuncia de que un grupo de jóvenes limeños viajó a Chincha para recibir la vacuna de Pfizer, el Minsa indicó que tomará medidas. Según indicó Jiménez, “cada ámbito (Diresa) debe vacunar a la población de su región”.

En tanto, la Diresa de Ica señaló que la población de Chincha no se ha perjudicado. “Hemos garantizado las vacunas en la provincia”.

