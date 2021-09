Chorrillos: familia de niño con leucemia realiza chuletada para que menor pueda ser operado

Hace un año, los doctores le diagnosticaron a Jeremy leucemia linfoblástica aguda. Desde entonces, el menor asistió junto con su familia a cada uno de los tratamientos, los cuales fueron dando resultados hasta hace casi un mes, cuando los médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño, en San Borja, le comunicaron a la madre que el menor sufrió una recaída.

“Estuvo mejorando, pero hace un mes y medio que me comunicó el doctor que presentó una recaída. Desde ahí lleva internado un mes, desde el 18 de setiembre. Se encuentra con un cuadro de infección”, precisó Madyori Flores Godínez, madre de Jeremy.

Sin embargo, una luz de esperanza se abrió cuando le comunicaron a la familia que el menor calificaba para un trasplante de médula. Gracias a un video publicado en redes sociales por el pequeño Jeremy, un donante del extranjero se comunicó con ellos.

“Nos llamaron y nos dijeron que un señor es compatible con mi hijo y que el trasplante puede ser realizado en EE. UU. y que Saint Jude’s Children’s Hospital corría con los gastos de traslado”, comentó la progenitora.

Actividad por la salud de Jeremy. Foto: familia Delgado Flores

Es por ello que la familia Delgado Flores ha planeado realizar una chuletada para poder ayudar a la madre a viajar para acompañar a su hijo en esta intervención.

“Mi hijo se encuentra en un cuadro crítico. No me han confirmado el viaje, pero me da esperanzas. Si no es en Estados Unidos será en cualquier otro hospital. Nos comunicaron que mi hijo de 8 años es 50% compatible con su hermano. Seguiremos luchando. Jeremy es un niño alegre. Le gusta dibujar y le encanta hacer videos. De grande quiere ser arquitecto y sus sueños deberían poder cumplirse”, expresó.

La actividad se realizará el sábado 25 de setiembre en Chorrillos. Para colaborar con esta actividad, puedes comunicarte a través de los números 980 859 636 y 922 581 168.

También puedes colaborar a través de las siguientes cuentas bancarias a nombre de Madyori Flores: