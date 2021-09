Bellavista: adulto de 79 años salió con su bicicleta desde su casa y no ha vuelto hace dos días

Los familiares de Luis Guillermo Rivera Rivera (79) piden ayuda para que puedan encontrar a su pariente: un adulto mayor. De acuerdo a información de la familia, el hombre salió de su vivienda, ubicada en el jirón Villegas con Colonial al promediar las 6.00 p. m. del día domingo 19 de setiembre. El desaparecido no notificó a dónde se dirigía y mencionó que solo serían unas horas.

Sin embargo, él no regresaría. El último 20 de setiembre, la familia puso su denuncia en la sede policial de Bellavista para que obtengan más noticias. Hasta el momento no han recibido ninguna llamada. “Ya no regresó. Dijo ya vengo y ahí quedo. Mi hermano le dijo que no salga, pero igual se fue”, dijo la hermana.

Los parientes ya han recorrido los principales hospitales de Lima y hasta la morgue pero aún no lo encuentran. Asimismo, la familia teme que le haya pasado algo porque solía olvidarse algunas cosas diarias. “De repente, ya no está con su bicicleta y está deambulando por ahí”, sostuvieron.

El hombre portaba una camisa a cuadros de color marrón, pantalón jean y gorra negra. Así también, tenía una bicicleta. Si usted cuenta con información, comuníquese al 917 322 721 .

Policía halló a Nicole Alexandra Arévalo Roja

Tras una intensa búsqueda de la joven de 21 años, la Policía Nacional del Perú informó que la joven María Nicole Alexandra Arévalo Rojas apareció. “Gracias al apoyo de todos, Nicole ya se encuentra con sus familiares”.

