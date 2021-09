La alegría de ser pinchado dos veces se extenderá. Y esta tendrá que repetirse en una tercera e incluso una cuarta vez. Una medida radical emprendida por el Reino Unido y Francia para proteger sus poblaciones en la pandemia contra la Covid-19. En las próximas semanas, ambas potencias iniciarán las campañas de una tercera dosis entre el personal médico, los adultos mayores y todos los ciudadanos con alguna enfermedad de riesgo.

“Es necesario porque la inmunidad tanto para vacunados como para personas recuperadas de Covid disminuye. Este tiempo de protección es variable entre siete y tres meses. Depende del sistema inmunológico de cada persona”, apunta Marta Cohen, investigadora y patóloga del hospital de Sheffield, para La República desde Inglaterra.

Y resulta lógico si se revisa el calendario de vacunación europeo. Los países de la Unión Europea arrancaron la vacunación entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Desde esa fecha han transcurrido aproximadamente nueve meses. En Francia, el 80% de la población y en el Reino Unido, el 83% ya ha sido vacunada. La necesidad de una tercera dosis, a la luz de las investigaciones y proyecciones, se impone cada día más. “Incluso creo que deberá inocularse una cuarta dosis en la medida que el virus siga mutando y baje la eficacia de las vacunas”, detalla.

Juan Carlos Chachques, cardiocirujano y director de investigaciones del Hospital Georges Pompidou de París, ensaya la duración de inmunidad con tres dosis. “Con tres dosis se podría acumular anticuerpos e inmunidad celular para uno y dos tres años, dependiendo la edad de la persona, el estado de su salud y sus enfermedades. La lógica de vacunación contra la Covid 19 sería el equivalente a la polio”.

Por ello, para evitar nuevos confinamientos y rebrotes, la campaña de la tercera dosis también se extiende en el Medio Oriente. Por ejemplo, Turquía, Dubai, Emiratos Arabes aplicaron la tercera dosis con Pfizer a los cinco meses. En América Latina, lo harán Uruguay y Chile. Según Cohen, este último tuvo que pasar el trago amargo de un rebrote por la caída de la eficiencia en la vacuna Sinovac. “En Chile se confiaron de la duración de la eficacia de Sinovac. Esta cayó con el tiempo y luego vinieron los problemas de infecciones. No aplicaron terceras dosis a tiempo”, explica.

Mezclar o no

La campaña de la tercera dosis, abre la posibilidad de mezclar vacunas de una marca con otra. A priori, la combinación no debería representar una controversia. Los veintisiete países de la Unión Europea lo hicieron y funcionó. Aquí se aplicó una segunda dosis de Pfizer a personas que recibieron la primera de AstraZeneca. “Se pueden mezclar algunas vacunas. Pasó en Europa, primero se dio Astrazeneca, pero luego se aplicó una segunda dosis de Pfizer o Moderna”, indica Marta Cohen.

Sin embargo, no se podrían mezclar todas las vacunas. La duda, según la especialista, recaería en la combinación entre las vacunas Sinovac, Sinopharm y Sputnik. Marta Cohen explica, por ejemplo, la mala experiencia en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, donde se aplicó la rusa Sputnik. Esta vacuna tuvo que ser compensada con dosis de Moderna y Pfizer.

“Allí se creyó que combinar Sinopharm con Sputnik tendría buenos resultados. Sin embargo, un estudio solicitado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, determinó que los resultados no eran óptimos. Y creo que es cierto porque Sinovac, Sinopharm y Sputnik son vacunas de virus atenuado y su eficacia es menor. No tienen la eficacia de vacunas de ARN Mensajero o Vectorizadas como Pfizer o Moderna. Sinovac, Sinopharm y Sputnik tendrían que ser combinadas con alguna de ARN Mensajero o Vectorizadas”, subraya. No obstante, la investigadora alienta los procesos de vacunación con cualquier tipo de vacuna. Pero precisa que, en la etapa de las terceras dosis, las autoridades deben priorizar alguna de ARN Mensajero.

¿Alcanza?

Otro factor clave en la etapa de las terceras dosis será equilibrar el acceso a las vacunas. Hasta la fecha siguen siendo un bien escaso en el planeta. Para muestra, un botón: la vacunación no es pareja en todo el mundo. Mientras que Europa ya llega a 70%, África apenas tiene el 1,9% de su población inoculada. Por ello, la Organización Mundial de la Salud no autoriza la política global de tercera dosis. Sin embargo, Cohen explica debería alcanzarse una solución intermedia.

“Se debe vacunar con tres dosis a los mayores de 60 años y el personal de salud. Después evaluar si se inocula una tercera dosis a los adultos sanos por etapas. Y después evaluar si solo se aplica una sola dosis a los niños porque su sistema inmunológico es más resistente”, propone.