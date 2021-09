Coronavirus en Perú: expertos sugieren que se pida la “tarjeta verde” de vacunación

El carné que demuestra la aplicación de las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19 se está volviendo obligatorio en aquellos países con gran avance de inmunización para retomar actividades en lugares públicos.

Así en Estados Unidos, el presidente Joe Biden dispuso que todos los trabajadores y proveedores del Estado estén en la obligación de presentar su carné de vacunación contra la COVID-19. En Francia y Grecia, ya es obligatorio que los empleados de la salud se inmunicen con las dos dosis. Y en Italia se exigirá el pasaporte sanitario a los trabajadores de empresas públicas y privadas.

En el caso de Latinoamérica, la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, ya exige certificado de inmunización completa para ingresar a lugares públicos.

Pero ¿qué está pasando en el Perú? El ministro de Salud, Hernando Cevallos, sostuvo que se evalúa una “tarjeta verde” para acreditar que un ciudadano cuenta con la dosis completa o que superó la COVID-19, y facilitarle la entrada a determinados espacios públicos. Aún esto está en debate. Y hace poco adelantó que se anunciarán incentivos para los vacunados y restricciones para los no inmunizados.

Por el momento, el Gobierno exigirá desde hoy la cartilla de vacunación contra la COVID-19 a aquellos viajeros mayores de 18 años, procedentes de países con gran cobertura de vacunación mayor del 70%. También una prueba molecular negativa no mayor de 72 horas. ¿Es suficiente?

Vuelos. Desde hoy pedirán carné de vacunación a viajeros. Foto: difusión

Hablan los expertos

La “tarjeta verde” tiene el respaldo de algunos expertos. Y es que el proceso de inmunización sigue avanzando. Según el analista de datos Juan Carbajal, hasta ayer el 50,72% de la población objetivo (de 12 años a más) tiene al menos una dosis. De esa cifra, el 33% tiene la protección completa de la vacuna.

Por eso, el exministro de Salud Víctor Zamora también apoya el uso de la “tarjeta verde”. Indicó que nada impide que el Estado vaya implementando la exigencia del carné de vacunación para sus trabajadores que ya están en edad para vacunarse, por ejemplo, los mayores de 40 años.

“Nada impide que los centros comerciales dicten esa medida para sus trabajadores y visitantes. Nadie impide a una minera hacer lo propio, pero están esperando que papá gobierno tome la decisión”, dijo.

No obstante, señaló que esta medida será parcialmente factible, pues si el Estado decreta que nadie puede ingresar a ningún restaurante sin carné de vacunación, tendría que tener una capacidad de supervisión de los miles de restaurantes. “Esa capacidad en el Perú no existe, es deseable, pero no es factible en todos los casos”, refirió.

En tanto, el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, precisa que la “tarjeta verde” alentaría la vacunación.

Palacios y Zamora coinciden en que el carné de vacunación tiene aspectos positivos: primero, incentiva una conducta para vacunarse; segundo, protege a los demás de la COVID-19; y tercero, reduciría la alta demanda de camas UCI en los hospitales.

Palacios dijo que es importante que se tenga al 50% de las personas con dos dosis. “Estas tarjetas verdes deben ir acompañadas de una prueba molecular negativa para asegurar que la persona no contagie. “Tendría que haber pruebas PCR más baratas o que el Estado asuma el costo. Esa sería una dificultad”.

También señaló que se debe ver el alto grado de falsificación de documentos. “Podría haber un sinnúmero de tarjetas verdes que pueden ser falsas. Una alternativa es que sea con QR para evitar la falsificación”.

Según el constitucionalista Omar Cairo, la “tarjeta verde” restringe el contenido de la libertad personal, pero recordó que los derechos tienen límites y esos pueden ser precisados por el Estado a través de leyes.

Según dijo, este nuevo requisito es válido y se puede implementar para preservar la salud y la vida de las personas. “La vacunación es voluntaria, no se te obliga. Puedes hacer todo aquello que no ponga en peligro a los demás”, puntualizó.

Proyecto de ordenanza a la espera en Lima

Aunque todavía no es una exigencia, el Minsa ya habilitó una plataforma para descargar el certificado de vacunación digital. El documento puede ser descargado por quienes hayan recibido una o dos dosis.

El regidor de Lima, Víctor Aguilar, presentó un proyecto de ordenanza, el cual exige que la persona cuente con su vacunación. Caso contrario, no se le permitirá el ingreso a establecimientos públicos: restaurantes, conciertos, entre otros.