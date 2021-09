La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Salud (Minsa) y a la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ica que se investigue la asistencia de personas residentes en Lima en los vacunatorios de la provincia de Chincha. El órgano advirtió que esta práctica podría perjudicar a las personas que viven en la jurisdicción al punto de vulnerar su derecho a inmunizarse oportunamente.

A través de su cuenta de Twitter, la Defensoría recordó que la vacunación contra la COVID-19 debe llevarse respetando la edad establecida por las autoridades, pero también tomando en cuenta el lugar donde se está domiciliado .

Para la institución, la movilización de personas de una región a otra para colocarse una determinada vacuna, en este caso Pfizer, pone en riesgo que la inmunización de la población local.

En tal sentido, instaron a las autoridades competentes a poner fin a esta práctica, así como a garantizar la vacunación de las personas que viven en la mencionada provincia iqueña. De igual modo, remarcaron que todos los fármacos usados en la inmunización contra la COVID-19 en el país tienen un alto porcentaje de protección.

“Pedimos al Minsa que, en coordinación con Diresa Ica, investigue y evite lo sucedido, y se establezcan estrategias para inmunizar oportunamente a residentes de Chincha, con vacunas adicionales, si es necesario. Recordamos que todas las vacunas son eficaces”, señalaron.

Niegan desabastecimiento

Por su parte, autoridades en Ica negaron que debido a la asistencia de residentes en otros lugares, la región se haya quedado sin provisión de vacunas para atender a sus ciudadanos.

En declaraciones a RPP, el director del Hospital San José de Chincha, Richard Fuentes, manifestó que ellos no tuvieron problemas en recibir a personas provenientes de Lima, ya que lo importante es que más personas se vacunen.

Además, dijo que no todas los chinchanos de 25 años a más acudieron a los vacunatorios a pesar de que les correspondía la primera dosis de Pfizer, por lo que las dosis sobrantes fueron usadas en los limeños.

Para Fuentes, la inmunización de limeños en Chincha “no es ilegal” y aseveró que no le pueden negar las dosis a quienes hacen colas en los centros de vacunación. “La vacunación debe ser abierta a quien llegue primero porque la importancia de la vacuna es proteger a todos”, señaló.

Por su parte, el director de la Diresa Ica, Marcos Cabrera Pimentel, precisó que no se perjudicó a la población que debía recibir la segunda dosis, debido a que en este grupo solo se usa la vacuna de Sinopharm . Indicó que la Pfizer solo se está aplicando a los que les toque primera dosis y en ese caso tampoco habría perjuicio a la población local.

No obstante, pidió a los jóvenes de 25 años a más que, de preferencia, se vacunen en los lugares donde viven, pues aseguró que “la mejor vacuna es la primera que llega al hombro”.

“Tenemos que respetar, estamos vacunando a la par tanto en Lima como en Ica, así que no es necesario desplazarse, no ir a la capital ni tampoco venir a Ica porque podemos traer o llevar el virus y esta coordinación plena la hacemos con el Ministerio de Salud. Nadie ha sido perjudicado, al contrario, he pedido el día de hoy al viceministro que me envíe más vacunas para vacunar a la población de 23 y 24 años”, puntualizó.