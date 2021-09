Vacunadora dice que gerente les ordenó inmunizar en la Corte de Justicia de Cusco

El caso de las presuntas vacunas vip aplicadas en la Corte Superior de Justicia del Cusco sigue trayendo cola. Esta vez una de las vacunadoras decidió romper su silencio y aseguró que la jornada fue autorizada por el gerente regional de Salud, Javier Ramírez.

Ruth Nelly Oscco Abarca es una de los cuatro funcionarios de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) señalados como responsables de la vacunación irregular. Contó que, ese día, acompañó a la brigada móvil ante la falta de personal.

“Me preguntaron si yo podía vacunar y dije que sí porque soy enfermera, estoy habilitada, puedo ejercer la función de vacunadora. A mí me lo solicitaron y yo obedecí porque en la reunión que tuvimos se pidió que todo el equipo técnico apoye. La vacunación no era irregular. De haberlo sido, yo no habría participado ”, contó.

Según Oscco, la vacunación de adultos, trabajadores del Poder Judicial, estaba autorizada desde antes. Para ese día, sábado 11 de setiembre, se planificó la inmunización de la primera dosis para personas de 30 años y segundas dosis para los mayores de 40.

“Como se había (abierto) el grupo etario de 12 a 19 (años), las coordinaciones se hicieron directamente con el gerente regional para que también se incorpore este grupo. Él autorizo para que se vacunen ese grupo etario. Ninguna brigada se hace sin autorización ni conocimiento del gerente ”, recalcó.

La enfermera cuestionó a Ramírez por querer deslindar con lo sucedido. “El hilo quiere romperse por el lado más débil. Nosotros no somos decisores. Esa decisión definitivamente la hace solo el gerente de Salud, no lo hacen otras personas. Particularmente yo solo fui una vacunadora”, agregó.

Vacunó a sus hijas

Oscco reconoció que ese día también vacunó a sus dos hijas. Argumentó que lo hizo porque sobraron dosis y la brigada era pública.

“Yo me encontraba con mis hijas porque después de eso tenía que ir a hacer vacunar a mis hijas. No puedo negarlo, los nombres de mis hijas están ahí. Pero son con las dosis sobrantes que se han quedado. Cuando te sobran dosis tienes que llamar a alguien para que las completen. No puedes dejar un frasco abierto con dosis sobrantes. No se ha malversado la vacuna, yo no he quitado la vacuna a nadie. Yo he estado en ese punto de vacunación, no le veo lo malo de poder inmunizar si yo estoy trabajando en ese punto”, alegó.

Dijo no temer a las investigaciones y que estas descubrirán a los responsables directos de lo ocurrido.

“Se ha transgredido mi dignidad, mi honor. Yo no he cometido ningún acto de corrupción. Si se tiene que investigar que se investigue. En una institución nadie puede decidir algo por encima de un director, querer lavarse las manos con personas que son solo operativas, eso me indigna . Quiere lavarse las manos indicando que ha sido una decisión por las vacunadoras, eso es totalmente falso. No es ninguna falta la que se ha cometido. Lo que se ha cumplido simplemente son órdenes”, remarcó.

Hay que recordar que dicha brigada vacunó a más de 100 menores de edad, hijos de los trabajadores judiciales y de salud. Ese mismo día, en los nueve vacunatorios publicitados se registraron interminables colas para los adolescentes de 12 a 19 años.

Corte de Justicia se pronuncia

La presidenta de la Corte Superior de Justicia del Cusco, Yenny Delgado, se pronunció luego de una semana de la cuestionada inmunización. Señaló que solicitó la vacunación a la Geresa para proteger a los trabajadores.

Considera que la jornada no fue irregular y que mucho menos hayan sido privilegiados con las vacunas. Lejos de ello, la decisión habría ayudado a descongestionar la familiatón convocada para ese día.

“La Corte Superior de Justicia participó de la campaña familiatón sin haber vulnerado derecho alguno de la colectividad, y antes bien, optimiza la vacunación de un sector sensible de la población que realiza un trabajo esencial dentro del servicio de justicia, siendo estos los trabajadores del Poder Judicial”, indicó a través de un documento.

En otro punto invocó al Gobierno a que se descentralice la inmunización en las instituciones públicas y privadas para evitar las aglomeraciones, “como ocurrió en los puntos de vacunación”, agregó.