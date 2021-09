Federico Rosado. Docente

La semana anterior, la autoridad de Arequipa, sorpresiva e improvisadamente, anunció la vacunación de la población juvenil en estudios superiores. La participación fue contundente, casi al 100%.

Por supuesto que ello es muy bueno, porque la tan cacareada “tercera ola” del coronavirus tiene como víctimas centrales a los jóvenes.

Si partimos del supuesto que la sociedad se divide en niños, jóvenes, adultos y ancianos; todo indica que los menos protegidos, olvidados y marginados son los… jóvenes.

El joven es el resultado semiterminado de su familia, su colegio y de una sociedad.

La familia que, como es verificable, está en proceso de extinción. Dejó de ser un espacio en el que se educaba, compartía, en el que uno era parte, miembro. Hoy la familia o está incompleta o simplemente no existe, lo que hay es un hogar que es un espacio donde se come y duerme.

El colegio que se convierte en el refugio de los ahora jóvenes, se configura como un escenario de profesores indiferentes, compañeros buleadores. Qué pasa cuando un alumno se porta muy mal, la solución: expulsarlo.

El padre le echa la culpa al colegio porque su hijo no sabe, no hace sus tareas. El colegio culpa al padre, porque no revisa si su hijo cumple con ellas. El padre dice que no tiene tiempo, porque trabaja todo el día. Alguien le pasa la voz que hay colegios que aprueban a todos, que cuesta un poquito más.

Y la sociedad. Para esta, los jóvenes son malcriados e irresponsables. ¿Y podrían ser de otra manera? ¿Quién los malcrió?

Y dejemos de repetir “en mis épocas era diferente”. Será en las épocas de la minoría, porque jóvenes inteligentes y responsables son pocos. Y es nuestra culpa.