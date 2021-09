INS pide no romper burbuja social tras recibir vacuna contra la COVID-19

El Instituto Nacional de Salud (INS) exhortó a la población a no romper la burbuja social tras recibir la primera o las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. Cabe recordar que esta situación se da cuando un individuo se reúne con personas con las que no se convive a diario.

Lely Solari, epidemióloga del INS indicó que la infección de personas vacunadas se debe, principalmente, a la existencia de nuevas variantes y lamentablemente una persona en esa situación puede transmitir el nuevo coronavirus.

“Solamente podemos estar sin mascarilla en nuestro domicilio, con gente que vive con nosotros. Pero fuera de nuestra burbuja social tenemos que seguir usando la mascarilla, tenemos que seguir guardando la distancia física de un metro y medio a dos metros. Todavía no podemos hacer fiestas. Podríamos reunirnos (eventualmente) en un parque, pero siempre con mascarilla y nunca en un ambiente cerrado”, dijo a la Agencia Andina.

Además, recordó la situación que se viven en países como Estados Unidos, Israel o Reino Unido.

“Dichos países rápidamente dejaron de recomendar medidas de protección y lamentablemente tuvieron una cuarta ola muy triste. La cantidad de jóvenes fallecidos en Estados Unidos, por ejemplo, ha sido muy marcada. Entonces, no queremos que nos pase a nosotros, no podemos levantar las restricciones, eso no puede ser así”.

Por otro lado, señaló que para evitar más muertes a causa de esta enfermedad se requiere inmunizar al 60 % o 70% de la población antes de que comience la tercera ola.

“Lo estamos logrando, estamos retrasando el inicio de la tercera ola, pero eso depende de todos”.

