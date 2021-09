El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la exigencia de una cartilla de vacunación completa contra el coronavirus SARS-CoV-2 como requisito para ingresar al Perú. La medida, contemplada para ciudadanos nacionales y extranjeros mayores de 18 años que provienen de países con alto avance de inmunización, empezará a regir a partir de este lunes 20 de setiembre.

“Desde las 00:00 horas del lunes 20 de septiembre, a las personas mayores de 18 años, procedentes de países con coberturas de vacunación superiores al 70% de su población, se les solicitará certificar su vacunación contra la COVID-19″, señala el comunicado.

El Minsa también detalló que en el caso de peruanos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes cuyo destino final sea el territorio nacional también deben contar con una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 72 horas antes de abordar en su punto de origen. Ello, independientemente del país del que provienen durante su viaje.

El Decreto Supremo 152-2021-PCM, publicado el último viernes 16, precisa que las personas que muestren síntomas al ingresar a territorio nacional ingresarán a aislamiento obligatorio, en concordancia con las regulaciones nacionales.

Menores son la excepción

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, aclaró que el requisito de vacunación completa no incluirá a menores de 12 años. “Una indicación directa es que nadie puede ingresar al país si no tiene la prueba molecular. La exigencia de vacunación se aplica a todos los países que tienen más de un 70% de población inmunizada. Aquellos países que no tienen vacunación para menores de 12 años no es una restricción en nuestro país”, indicó a la prensa.