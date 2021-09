Alex Gensollen: un crimen que indigna y que merece sanción

El último martes de su vida, Alex Gensollen Vera Tudela se despertó muy temprano, tomó desayuno y salió de prisa al trabajo. Antes se cruzó con Daniela y le dijo: “Adiós, hermanita, se me cuida mucho”.

Por la noche, el temor se volvía una pesadilla. Cinco vigilantes lo redujeron y le causaron la muerte en la tienda Oechsle del centro comercial Real Plaza Primavera, en San Borja.

“Esa noche me sentía muy angustiada, tenía una sensación de ahogo, solo lloraba y me preguntaba, ¿Alex porqué no vienes? Y en esos momentos él estaba sufriendo. Jamás lo hubiera imaginado. Y hoy siento que él no está tranquilo”, nos cuenta Daniela Gensollen.

Experto en marketing

Alex trabajaba en Marketing Visual 360, una empresa de tecnología que brinda soluciones multimedia e interactivas para crear propuestas innovadoras y potenciar campañas de marketing y publicidad.

A sus 38 años, era un experto operador, manejaba los equipos tecnológicos y permitía potenciar los mensajes de marketing y publicidad en toda clase de eventos.

Era soltero, pero soñaba con formar una familia. También tenía muchos proyectos. Uno de ellos, crear su propia empresa.

“No hay un solo día en que me levante sin pensar en que quiero justicia”, sostiene Daniela, que por primera se refiere a lo que define como el peor momento de la vida de su familia. Sus padres, Alejandro y Mariella, y su hermano Matías tienen el corazón destrozado.

Alex hablaba de objetivos, de proyectos humanitarios, se veía en el futuro. Era un hombre estudioso, honesto, solidario, tranquilo y amiguero.

“El martes se terminó nuestra felicidad. Aparecieron estos asesinos inhumanos, lo mataron de una manera brutal cuando mi hermano no les había hecho nada. Lo golpearon y le asfixiaron”, cuenta Daniela. “Y a partir de ese día, nuestra vida es un calvario”, agrega.

“A Alex no le dieron ni la más mínima oportunidad de defenderse, lo intervinieron entre cinco o seis personas. Por eso decimos que la única justicia posible es que los asesinos sean condenados con todo el peso de la ley. Esto no puede quedar en el olvido, ni taparse porque nadie es más que nadie, todos somos iguales”, señala Daniela. Al desahogo, le sigue el silencio. El reportaje se queda sin más respuestas. No hacen falta.

Prueba. Momento en que Alex ingresa al centro comercial. Foto: difusión

Así fue intervenido

Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó ese día? A través un video del Real Plaza Primavera se aprecia que a las 9:53 de la noche Alex ingresa al centro comercial corriendo.

Lo hizo por una de las puertas que da a la avenida Angamos Este, con un paquete en el brazo, y se desplaza por el interior, llegando hasta la zona de venta de calzados deportivos.

Ahí fue alcanzado por los miembros de seguridad ISEG Snyder Quezada Contreras, Darwing Sanchez Uvaqui y Luis Carbajal Cancino, y por los vigilantes de la empresa Liderman Luis Carbonel Sánchez y Alexis Melgarejo Cullanco.

Los detenidos habrían sujetado los brazos y las piernas del joven con unos pasadores.

Sin embargo, mientras Alex Gensollen estaba atado y tendido en el piso, uno de los detenidos le habría colocado uno de sus pies sobre el cuello. Aunque hay versiones contradictorias, los cinco agentes de seguridad reconocen haberse excedido sobre la víctima con la intención de reducirlo.

Dictan prisión preventiva

Anoche, el titular del 21 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, Piero Lázaro Motta, resolvió dictar seis meses de prisión preventiva para los cinco detenidos, tal como lo había solicitado la Fiscalía.

El juez consideró que existe peligro de fuga y de obstaculización a la justicia. Las pruebas presentadas por la fiscalía son contundentes.

Mañana el INPE los estaría clasificando y trasladando a un centro carcelario de Lima.

La Fiscalía presentó elementos de prueba para solicitar seis meses de prisión preventiva para los cinco detenidos. Foto: difusión

