San Martín de Porres: joven de 25 años fallece a causa de una bala perdida

En horas de la madrugada del sábado 18 de septiembre, una bala perdida le arrebató la vida a un joven que regresaba a su casa por el jirón Caucho, en San Martín de Porres. El hecho sucedió cuando unos delincuentes se enfrentaban a balazos en plena calle.

Según sus familiares, fue una bala perdida la que impactó en el joven y lo dejó mal herido. “Nadie lo pudo ayudar cuando estaba con vida. Mi hermano se quejaba (...) y nadie pudo llevarlo al hospital. Nadie pudo llevarlo para que no sufra ”, agregó la hermana de la víctima.

Hasta el lugar llegaron los peritos expertos en criminalística y la Fiscalía para el levantamiento del cuerpo. Sin embargo, el caso está siendo investigado por la comisaría del sector de San Martín de Porres.

Al momento, los familiares le han pedido a la Policía que soliciten los permisos para extraer los videos de las cámaras de seguridad de la zona y así reconocer a los responsables.

Sin embargo, los dueños de las cámaras no se han pronunciado y cada vez que se ha intentado un acercamiento no ha habido respuesta.

Finalmente, la hermana del fallecido exhortó a las autoridades a tomar cartas en el asunto. “Por favor, pido que esto no se quede impune, que hagan seguimiento y justicia. La muerte de mi hermano no puede quedar así. En este barrio prácticamente hay delincuencia y muertes todos los días. Uno no puede salir a la calle sin pensar en que le pueden robar”, agregó.