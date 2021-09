El Poder Judicial evaluará hoy, sábado 18 de setiembre, el pedido de prisión preventiva contra cinco agentes involucrados en la muerte del joven Alex Gensollen Vera Tudela en la tienda Oechsle, dentro del centro comercial Real Plaza Primavera, en San Borja. Mediante Twitter, la institución informó que el juez a cargo será Piero Lázaro Motta, quien analizará el caso y las imágenes difundidas.

La familia de Vera Tudela espera que se dicte la medida por seis meses, la cual fue solicitada por el Ministerio Público. Esta audiencia se llevará a cabo a las 3.00 p. m., luego de otro juicio por pedido de prisión preventiva al conductor que atropelló a un joven que manejaba su scooter eléctrico en Miraflores.

La entidad la solicitó “por sospecha de la comisión del delito de homicidio”. Los cinco agentes implicados son Shayver Quezasa Contreras (22), Darwing Kenit Sánchez Uvaqui (19), Luis Iván Carbajal Cancino (19), Luis Jimmy Carbonel Sánchez (43) y Alexis Joel Melgarejo Cullanco (22).

PJ evaluará hoy la prisión preventiva. Foto: Twitter

Hace solo unas horas, Panamericana Televisión difundió los videos registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento. En dichas imágenes se observa el último recorrido de la víctima y cómo llego hasta el centro comercial. Ahí se observa que en la primera puerta del local hubo un forcejeo para que no ingrese y tras ello, entró hacia Oechsle.

También, se ve que Alex Vera entró a la tienda por debajo de una valla de seguridad. “Durante los diez minutos que transcurre dentro de la tienda, el señor no se dirigió a comprar zapatillas, como se menciona, sino que va primero a un lineal de cajas. No sabemos qué quería hacer ahí. Personal de seguridad lo busca para pedirle que se retire. El señor vuelve a correr hacia la trastienda, una zona no autorizada para el público. Se le invita a salir de acuerdo al protocolo. En las imágenes se ve que es acompañado hacia la puerta por un agente, pero decide no salir e ingresa nuevamente a la tienda”, indicó el director de operaciones de ISEG, Gonzalo Isasi.

Por el momento, todo sigue en materia de investigación. Entre tanto, los familiares señalaron que tras la visualización de los videos, el hecho quedó más claro y acusó de asesinato a los agentes implicados. “Después de visualizar los videos, todo ha quedado muy claro: a mi hermano lo mataron. Queremos justicia, señor, que los culpables paguen por este crimen con todo el peso de la ley”, sostuvo Daniela Gensollen Vera Tudela, hermana de la víctima, en La República.

Video recomendado