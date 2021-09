Miraflores: dictan tres meses de prisión preventiva contra sujeto que atropelló a joven que conducía scooter

El 21° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJ) dictó tres meses de prisión preventiva contra el conductor Eduardo Enrique Jaramillo Franco (30), quien atropelló al joven que conducía su scooter eléctrico en dirección al Metropolitano, en Miraflores.

Durante esta mañana del 18 de setiembre se llevó a cabo su juicio por este hecho que sucedió en el cruce de las avenidas Paseo de la República y 28 de Julio. El juez Piero Lázaro Motta sostuvo que se acreditó que el conductor estuvo discutiendo previamente con otros choferes. Este cumplirá la prisión preventiva hasta el 14 de diciembre.

Poder Judicial emitió un comunicado sobre la prisión preventiva. Foto: Twitter

Según información de La República, la víctima Ernesto Contreras iba en dirección al Metropolitano cuando fue embestido por la unidad de transporte. En un material difundido se observa que el chofer no contaba con las direccionales encendidas. Ahí, al ver al joven tendido, el conductor intentó escaparse, pero unos ciclistas lograron detener el vehículo en movimiento. Ahí, el grupo de personas intentó dar auxilio a la víctima.

Por otro lado, se conoce que el bus Unidos Chama podría recibir una sanción de hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 17.600 por un procedimiento administrativo que lleva la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Por último, el colectivo CicloAxion lamentó que los choferes no estén respetando los derechos de las personas que utilizan vehículos no motorizados. “Exigimos al Estado tolerancia cero, los choferes que manejan transporte público deben ser personas nivel A, que no tengan multas”, mencionó.

Video recomendado