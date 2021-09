El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el requisito de presentar la cartilla de vacunación completa (ambas dosis) se exigirá solo a los ciudadanos que quieran ingresar al Perú y si el país del que vienen cuenta con una tasa alta de inmunización contra la COVID-19. El titular del sector aclaró ese punto que hoy, 20 de setiembre, fue establecido por el Gobierno mediante un decreto supremo.

Cabe resaltar que Perú continuará pidiendo pruebas moleculares con resultado negativo para entrar el territorio nacional, con lo que se pretende evitar más contagios por la actual pandemia. “En el caso de la vacunación, se aplica para los países que tienen más de un 70% de la población vacunada”, sostuvo en conferencia de prensa.

Así también, Cevallos acotó que en caso de que un país aún no este aplicando dosis a menores de edad, no se le pedirá esta constancia de inmunización. “En los países donde no se ha dispuesto la vacunación para menores de 12 años, por supuesto no es una restricción para nuestro país. En realidad, es una indicación para alentar la vacunación en los países que tienen una alta cantidad de población vacunada, pero los que no tienen, obviamente no puede haber una restricción, solo la prueba molecular”, dijo.

“Esto no es un condicionante para que se pueda ingresar al país para todas las personas, esto está especificado para algunos países. Lo que sí se les pide a todos es la prueba molecular”, agregó.

Por otro lado, esta nueva medida aplica para todos los ciudadanos peruanos, extranjeros residentes y no residente que quieran viajar a Perú por turismo u otro caso. “Aquellas personas que muestren síntomas al ingresar al territorio nacional, ingresan a aislamiento obligatorio”, señala el Ejecutivo en su norma.

¿Cómo avanza Perú en la vacunación?

Perú ya superó las 23 millones de dosis aplicadas contra la COVID-19 en Perú. El Minsa tiene como meta inmunizar a 13 millones de peruanos contra la COVID-19 para fines de setiembre.