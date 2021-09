Cieneguilla: hallan restos cercenados de un hombre en diferentes partes de la zona de Río Seco

Con información de Johann Klug/ URPI-LR

En horas de la mañana del sábado 18 de setiembre, vecinos del asentamiento humano Río Seco encontraron los restos de un hombre, quien habría sido asesinado, y posteriormente, cercenado. Fue hallado cuando se estaban quemando las partes del cuerpo en la mitad de un descampado, cerca a una zona arqueológica, en el distrito de Cieneguilla.

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que las partes del cuerpo fueron esparcidas en distintos lugares del sector de Río Seco. Así, los agentes policiales procedieron a recoger todas las extremidades en dichos puntos. Entre tanto, los moradores indicaron a La República que no sospecharon que se trataba de un cuerpo.

Incluso, no prestaron demasiada atención al fuego, debido a que en esta zona es muy común quemar plásticos. “Mi papá salió a primeras horas del día a trabajar y se percató del fuego, ya que estaba al frente de mi casa. Como la vecina suele quemar cosas, mi papá no le prestó atención. Ya cuando se había consumido un poco más el fuego es que nos damos cuenta que era un cuerpo”, mencionó una de las vecinas.

Si bien los peritos de Criminalística llegaron al lugar para proceder con el levantamiento del cadáver, aún no se han podido encontrar algunas partes del cuerpo como la cabeza. Tampoco se ha podido identificar a la persona. Por último, hasta el cierre de la nota, agentes policiales mencionaron que no han tenido denuncias de desapariciones en dicha jurisdicción, por lo que el cuerpo no pertenecería a algún vecino.