San Juan de Miraflores: secuestran y torturan a taxista para robarle su auto

Victorino Rivas Valera (59), taxista de oficio hace más de 30 años, vivió la experiencia más funesta de su vida el pasado martes por la noche, cuando dos sujetos se hicieron pasar por usuarios del servicio de taxi que él estaba ofreciendo. De San Juan de Miraflores a Villa El Salvador fue el recorrido que realizó Rivas Valera para estos dos hombres. En el lugar de destino estaban esperando otros dos individuos, quienes secuestraron, torturaron y dispararon hasta en dos ocasiones a la víctima.

Según refirió su esposa, dos de los malhechores le robaron y los otros se quedaron en una pampa desolada con su esposo, atentos a cualquier indicación que pudieran darles sus secuaces. Al parecer, la intención era liquidar al dueño del auto .

“Mi esposo lleva a estas dos personas hasta Villa El Salvador y cuando llega, aparecen dos sujetos más. Lo golpearon, lo amarraron en el cuello con un plástico y primero le dispararon por el abdomen, es ahí cuando dos de ellos se van con el auto. Luego parece que se apaga el vehículo, y a los otros dos que se habían quedado con él, les dan la orden de que lo maten”, indica Gladys, esposa de la víctima de este feroz hecho.

En un principio, los hampones no pudieron arrancar la unidad, por lo que pensaban que tenía un trabagas u otro implemento que se los impidiera. La cónyuge sostiene que su esposo, en un intento por evitar que lo maten, les indica que el auto no prendía porque se acabó el combustible, pero fue en vano, pues igual le dispararon.

“Él les dice a estos sujetos que no era un trabagas, sino que se había quedado sin combustible y que por eso no arrancaba el vehículo, al parecer poco les importó porque igual le dispararon en la cabeza, afortunadamente él se agachó y no le atravesó la bala, sino le sombreó la parte derecha superior de la cabeza”, afirma.

Baleado llegó a casa por sus propios medios

Victorino Rivas, luego de haber sido golpeado, ahorcado y hasta baleado, soportó todo ello y al amanecer del miércoles, con todo lo que le daba su integridad, subió a una mototaxi y llegó hasta la puerta de su casa. Fue el mototaxista quien avisó a sus parientes lo que le había ocurrido.

“El mototaxista toca la puerta de la casa y nos cuenta que mi esposo tenía heridas de bala, fue ahí que lo llevamos al hospital y ponemos la denuncia en la comisaría. Felizmente no ha sido un tema de gravedad, pero sí está en observación y con oxígeno”, expresó la esposa del taxista.

Justicia para Victorino

En el epílogo del relato de la señora Gladys, extiende un pedido de justicia para con su esposo por parte de las autoridades, que se pueda dar con estas personas que realizaron el feroz ataque y que reciban todo el peso de la ley.

“Estas personas no pueden quedar libres de responsabilidad, ellos dan por muerto a mi esposo, pero nosotros pedimos a las autoridades que investiguen y busquen a estas personas, ¿por qué han hecho todo esto? Mi esposo es una persona trabajadora y ahora su única prioridad son sus nietos, no ha tenido porqué pasar esto”, concluyó.

Asimismo, solicitaron ayuda para ubicar el auto blanco de placa F8S-153, el cual fue visto por última vez en Villa El Salvador. Si alguna persona tiene información al respecto, puede comunicarse al 998 131 635.