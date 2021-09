Piura: docentes exigen pago de sueldos a la UNP

Un grupo de docentes del colegio Carlota Ramos de Olaya realizó un plantón en los exteriores de la Universidad Nacional de Piura exigiendo el pago de sus sueldos. Manifestaron que les adeudan desde hace tres meses. Casa superior de estudios no ha respondido a cuestionamientos.

El docente Henry Rimaycuna manifestó que se trata de más de 30 trabajadores que fueron contratados bajo la modalidad de locadores de servicios, y que desde el mes de junio no han percibido el pago por sus horas de trabajo.

UNP no responde a docentes. (Foto: UNP)

Aseveró que, en el mes de mayo, la administración del colegio anunció la reducción de sus sueldos hasta en 40% , alegando que la institución mantenía una deuda con la casa superior de estudios.

“Desde que inició el año hemos sufrido por el pago de nuestros sueldos, primero con retrasos, reducción y ahora que nos adeudan tres meses. Vamos a terminar septiembre y no nos pagan. Sin embargo, los padres de los estudiantes sí pagan su mensualidad normal”, sostuvo.

El grupo de docentes aseguró que la Universidad Nacional de Piura, responsable de la institución educativa, no ha respondido a los documentos enviados por los maestros. No descartaron suspender las clases virtuales en caso de no ser escuchando.

Diario La República intentó comunicarse con los respresentantes de la UNP, pero no obtuvo respuesta.

Video recomendado