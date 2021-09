En los colegios del Callao aún no habrá clases semipresenciales

A tres meses del término del año escolar 2021, dos colegios de Lima Metropolitana dieron inicio al dictado de clases bajo la modalidad semipresencial y en los próximos días se sumará otro grupo, entre ellos 4 públicos ubicados en los distritos de Lurín, San Martín de Porres, Carabayllo y El Agustino. Mientras esto pasa en un sector de la ciudad, en el Callao se ha decidido aún no retornar a las aulas, “ya que no existen condiciones sanitarias y de bioseguridad”.

A través de una ordenanza regional, el gobierno del Callao declaró como prioridad pública el no retorno a las clases semipresenciales en colegios estatales y privados en tanto no se hayan cumplido con las disposiciones normativas correspondientes. “La posibilidad del retorno (…) genera un grave riesgo para la vida y la salud de la población estudiantil y su entorno familiar, situación que no se puede permitir”, precisa el documento.

Dicha ordenanza, además, hace referencia al incremento de casos Covid-19, al riesgo por las nuevas variantes, y el retraso del Ministerio de Salud (Minsa) en la priorización de la vacunación a los docentes. Ante ello, agregan que implementarán herramientas tecnológicas, como kits educativos y capacitaciones virtuales para reducir la brecha entre la educación virtual y presencial.

Por otro lado, la norma dispone la constitución de una instancia de articulación regional para el no retorno a las clases semipresenciales y encarga a la gerencia regional de educación asumir la secretaría técnica en asuntos de implementación de un plan de vigilancia para el retorno seguro a las clases.

Fuentes de La República señalaron que, por ahora, lo previsto es que el Callao retorne el próximo año. No obstante, en agosto pasado, el gobierno regional señalaba que ya se preparaba para el “regreso controlado y progresivo” a las clases semipresenciales en las instituciones públicas.

El Callao cuenta con 680 planteles públicos y 1.149 privados en la educación básica regular, los cuales atienden a más de 253.000 estudiantes.