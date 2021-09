Director de Liderman sobre hombre fallecido en Oechsle: “Hubo exceso de fuerza”

Los directores de operaciones de las empresas de seguridad Liderman, Tuvia Balon, y de ISEG, Gonzalo Isasi, manifestaron este viernes que “hubo un exceso de fuerza de manera desproporcionada” por parte de los agentes de seguridad que intervinieron al ciudadano Alex Gensollen Vera Tudela, de 38 años, el reciente miércoles 15 en el centro comercial Real Plaza Primavera, en San Borja.

En declaraciones para Panamericana, Balon sostuvo que en este caso, que terminó con la vida del mencionado ciudadano, “hubo una ruptura de varios protocolos” , por lo que la empresa que representa “se hace responsable de todo el evento”.

“Nosotros preparamos al personal justamente para evitar a una persona fallecida en nuestras instalaciones. Nosotros estamos a cargo de las áreas comunes. Nuestro agente Vicente Oliva tomó contacto con la persona que entró, lamentablemente de manera violenta y sin mascarilla. Eso es lo que activó el plan de emergencia. Hubo una comunicación por la radio”, sostuvo el funcionario.

Por su parte, Isasi mencionó que, tras la señal de alerta del personal de Liderman, no se sabía cuál sería el recorrido de Alex Vera dentro del centro comercial, ya que, antes de ingresar a Oechsle, se dirigió hacia una pollería.

“Durante los diez minutos que transcurre dentro de la tienda, el señor no se dirigió a comprar zapatillas, como se menciona, sino que va primero a un lineal de cajas. No sabemos qué quería hacer ahí. Personal de seguridad lo busca para pedirle que se retire. El señor vuelve a correr hacia la trastienda, una zona no autorizada para el público. Se le invita a salir de acuerdo al protocolo. En las imágenes se ve que es acompañado hacia la puerta por un agente, pero decide no salir e ingresa nuevamente a la tienda”, narró.

No obstante, también expresó que dicha intervención no debió terminar en una muerte.

“Tenemos a una persona muerta y asumimos la responsabilidad de este hecho hasta donde nos alcance. Hacemos un mea culpa”, agregó.