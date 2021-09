Alcalde de Trujillo evalúa postular al sillón municipal en las próximas elecciones

El burgomaestre de la provincia de Trujillo, José Ruiz Vega, no descarta postular al sillón municipal que ocupa a través de las elecciones de octubre de 2022. La autoridad, quien era primer regidor de la gestión del alcalde Daniel Marcelo Jacinto, lo reemplazó en agosto de 2020 cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspendió a Marcelo tras ser condenado en segunda instancia por el delito de negociación incompatible.

“Es todavía muy prematuro para mí. Estamos abocados al trabajo. Vamos a evaluar”, aseveró a los periodistas. Sin embargo, manifestó que por el momento no se ha pronunciado en sus redes sociales, ni tampoco ha manifestado argumentación sobre candidatura alguna. Preguntado por el proyecto de ley que ha lanzado Perú Libre para que los actuales alcaldes y gobernadores regionales terminen su mandato popular y no hagan campaña electoral, se mostró en contra. “Creo que toda persona tiene derecho a elegir y ser elegido, pero de mi parte, no he lanzado ninguna candidatura”, reiteró.

De igual manera, Ruiz Vega rechazó las acusaciones de proselitismo político a favor de Alianza Para el Progreso (APP) durante la inauguración de un centro de salud, en donde estuvo presente el líder de APP, César Acuña; mientras que en la reapertura del Jardín Botánico se invitó a Óscar Acuña, quien es coordinador de la citada agrupación política en La Libertad.

“La población de La Libertad eligió quiénes son padrinos de una obra como la posta médica, y fue el ingeniero César Acuña Peralta; ha sido alcalde provincial, ha sido gobernador, ha sido congresista y, asimismo, ayudó bastante a la urbanización Libertad. No estamos invitando a personas que no tienen representatividad, al contrario”, acotó José Ruiz.