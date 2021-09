San Borja: denuncian que joven murió en extrañas circunstancias en Real Plaza Primavera

Con información de Deysi Portuguez / URPI-LR

Familiares del joven Alex Gensollen Vera Tudela (38) denunció que su pariente falleció en circunstancias extrañas en el centro comercial Real Plaza Primavera, en el distrito de San Borja. De acuerdo con la hermana de la víctima, él presentaba lesiones, contusiones y un edema cerebral, según la necropsia.

El hecho se suscitó el último martes 14 de septiembre, cuando el hombre entró a la tienda Oechsle a las 10.11 p. m., minutos antes de que cierren las puertas. Según el comunicado de la empresa, el sujeto ingresó de manera intempestiva cuando el local ya estaba sin atención al público.

En ese momento, cinco agentes de seguridad pidieron que se identifique y se retiré del local; sin embargo, el joven se negó y “el personal aplicó sus protocolos para este tipo de situación”. No obstante, durante ello, Vera Tudela sufrió un desmayo.

“Las personas de Criminalística nos dijeron que hubo un incidente en el Real Plaza Primavera y que mi hermano estaba muerto. Cinco agentes de seguridad han matado a mi hermano, esto es un homicidio. Mi hermano tiene signos de maltrato, lesiones, entre otros. Nadie explica nada. ¿Por qué ese abuso con alguien que fue a comprar zapatillas?”, indicó Daniela Almasiri, hermana del fallecido, a La República.

“Esto no va a quedar impune. No tenía problemas con nadie. No entendemos por qué, ¿por qué este abuso?”, agregó. Así también, precisó que no permitirán que los cinco detenidos salgan libre, ya que ellos consideran que hubo un abuso al momento de realizar los protocolos.

Según la tienda, el joven fue atendido por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU); sin embargo, solo se confirmó su deceso. Así también, este fallecimiento se dio el día martes y la familia recién fue notificada el miércoles 15 tras ser identificado el cuerpo.

Entre tanto, el Ministerio Público ya inició las diligencias preliminares en la sede policial contra Shayver Quezasa Contreras (22), Darwing Kenit Sánchez Uvaqui (19), Luis Iván Carbajal Cancino (19), Luis Jimmy Carbonel Sánchez (43) y Alexis Joel Melgarejo Cullanco (22).

La familia pidió que si existen testigos sobre el hecho, se comuniquen al número 987 715 281 (Daniela Almasiri).

Comunicado de Oechsle