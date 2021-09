Raúl Urquizo: Hay gente que creen que están protegidos con una dosis de vacuna

El vocero del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo visitó Trujillo, en donde se reunió con los galenos de esta ciudad y recogió sus pedidos para ser elevado al Ministerio de Salud, así mismo indicó que han realizado diversas observaciones para la vuelta a la semipresencialidad en los colegios, los mismos que deben tener todas las condiciones necesarias para evitar riesgos de contagios.

“Mientras en las regiones y ciudades la población no esté vacunada al 70% todavía el riesgo va a ser alto. En tanto, la gente no tome conciencia y siga en fiestas y reuniones, sin usar doble mascarilla y no seguir los protocolos, el contagio va a estar latente, no pueden confiarse, se tiene que seguir educando que el mejor cuidado es vacunarse oportunamente”, expresó a Noticias Trujillo.

Luego agregó, “ Hay gente que porque se han vacunado con una dosis creen que están protegidos, se tiene que tener la doble dosis, y entender que esta protección puede evitar que al contagiarse llevarnos a la muerte o las UCIs ”.

El galeno también se refirió a las recomendaciones que han hecho llegar tanto al Minsa y Minedu para el retorno de las clases seguras.

“Se ha hecho llegar las observaciones, en donde señalamos que si todo el personal, profesores, administrativos, padres de familia no están vacunados el riesgo de contagios de los escolares es alto, al igual si en los colegios no se cuenta con agua, desagüe, ambientes con ventilación, puede haber contagios mayores, cada región debe evaluar sus condiciones para las clases. Se debe entender que los niños no aguantan estar varias horas con la mascarilla”, detalló.