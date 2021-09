Presidenta de la beneficencia responde por presuntos hechos de corrupción en la institución

Esta tarde, la presidenta del directorio de la Sociedad Beneficencia de Chiclayo (SBCh), Erika Araujo Gonzales, se pronunció desde su despacho sobre la investigación preliminar por presuntos actos de corrupción cometido que se le sigue.

Deslindó cualquier responsabilidad en la denuncia de un exjefe de Logística, donde intervino la Fiscalía Anticorrupción, en julio de este 2021, por el caso de compra sobrevalorada de equipos de protección personal (EPP).

De acuerdo a la denuncia, dicha entidad firmó un contrato con el consorcio Campanity SAC para la adquisición de EPP por S/ 232.440.

“Totalmente, deslindo, acá estoy para dar la cara. Yo he sido quien ha denunciado el tema de los EPP, yo he pasado todos los documentos a la Fiscalía. He puesto en conocimiento al único ente rector que salvaguarda la integridad de Beneficencia, que es la Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Chiclayo”, indicó la funcionaria.

Compra irregular de terreno

Por otro lado, tras la detención de 10 exfuncionarios de la SBCh por la compra sobrevalorada de un terreno para erigir un cementerio, Araujo Gonzales refirió que no puede ser utilizado por estar dentro de la carpeta fiscal.

Asimismo, se indicó que en este lote no se puede constituir un panteón por las habilitaciones urbanas, por lo que el monto cancelado de más de un millón de soles se perdió durante la gestión de 2018.

La abogada acompañante de la presidenta del directorio refirió que buscarán recuperar el dinero, el cual debería ser pagado por los responsables.