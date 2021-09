Defensoría exige investigación sobre niño que hacía limpieza en comisaría de Piura

La denuncia de un presunto de abuso de trabajo infantil en la Comisaría de Piura debe ser investigado por la Fiscalía de Familia, Policía Nacional del Perú y la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que expliquen lo sucedido, demando la Defensoría del Pueblo en Piura.

El jefe de la Oficina Defensorial de Piura, César Orrego, señaló que no se debe permitir la presencia de menores de edad en dependencias policiales, a menos que se trate en su condición de denunciantes de algún hecho que vulnere sus derechos fundamentales.

Explicó que las comisarías son espacios de riesgo para este sector de la población debido a la presencia de armas y explosivos. Indicó que, por ello, existen protocolos de seguridad que impiden el contacto con las personas detenidas.

Por otro lado, ante la difusión de imágenes en medios de comunicación y redes sociales, Orrego exigió que todos los hechos noticiosos donde estén involucrados niñas, niños o adolescentes se difundan con respeto a su identidad, dignidad e intimidad, recordando que está prohibida la divulgación de nombres, apellidos o documentos de identidad, tal como lo dispone el marco normativo nacional e internacional en materia de niñez y adolescencia.

Anteriormente, la madre del menor identificada como Ana Mena Chero manifestó que es trabajadora de limpieza en la dependencia policial, y que llevó a su hijo a su centro de labores porque no tenía con quien dejarlo en casa.

Aseguró que, al encontrarse ocupada, no se percató de que su menor hijo estaba barriendo en uno de los ambientes y era grabado por una ciudadana. Precisó que el menor no realiza trabajos de limpieza y tampoco ayuda.

“Han grabado a mi hijo, y no, mi hijo no trabaja acá. La señora es mala porque empezó a grabar, no pidió explicaciones a nadie solo quería hacer daño. Ellos han sido los intervenidos que llegaron en la madrugada a la comisaría”, expresó.