Arequipa: familia pide ayuda tras perder sus pertenencias en incendio

La familia de la señora Ana Gómez Aliaga perdió todas sus pertenencias en el incendio registrado el último miércoles 15 de setiembre en la etapa dos del Centro Comercial Arequipa, en la plataforma Comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito de José Luis Bustamante y Rivero.

En este lugar tenía su vivienda y un taller de construcción de cajas de madera, cerca a varios depósitos de chatarra. La mujer afectada relató que, al promediar las 2.00 p. m. del miércoles, personas dedicadas a la recolección de estos residuos comenzaron a quemar algunas cosas cerca a su vivienda.

“Mi papá salió a gritarles y decirles que aquí no se quemaban cosas, pero las personas se pusieron altaneras y lisos y para evitar problemas continuó trabajando en su taller. A los pocos minutos la trabajadora de mi papá nos tocó la puerta y nos dijo que saliéramos corriendo porque había iniciado el incendio. Si no fuera por ella, nosotros nos quedábamos dentro, no pudimos salvar nada ”, relató.

Producto del incendio, la familia perdió todos sus electrodomésticos, camas, ropas, roperos, mercadería y hasta sus animales. También se incineraron dos motocargas y un carro que la familia había comprado hace 15 días.

Afectados no pudieron salvar sus pertenencias. Foto: URPI/Alexis Choque

Al momento del incendio, Ana se encontraba junto con sus dos hijos de 5 y 2 años, su cuñada y su papá Eustaquio Gómez. El señor, de 62 años, al intentar salvar una motocarga, resultó con quemaduras y tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital.

La familia estima pérdidas superiores a los S/ 500.000. Ana pide ayuda a la población de Arequipa. Necesitan víveres, ropas, pañales, entre otras cosas. Las personas pueden apoyar a la familia comunicándose al número 946693903.

Detenidos

La Policía informó que tres personas quedaron detenidas por el caso. Los intervenidos eran chatarreros que habrían provocado el siniestro.

