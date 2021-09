Organizaciones feministas se pronuncian ante la reducción de pena del prófugo Adriano Pozo

La mañana de este miércoles 15 de setiembre la sala penal permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez Cesar San Martín, redujo en un año la pena a Adriano Pozo, quien fue sentenciado en el 2019 a 11 años de prisión efectiva por el delito de tentativa de feminicidio en contra de la excongresista Arlette Contreras.

Además, se desestimó condenarlo por el delito de violación sexual. Esto luego de que la defensa legal de Pozo presentara un recurso de casación y a pesar de que él se encuentra prófugo hace 6 años.

La excongresista Arlette Contreras se manifestó a través de sus redes sociales sobre la injusta reducción de pena: “El Poder Judicial acaba de rebajarle un año de condena a Adriano Pozo y ha desestimado condenarlo por el delito de connotación sexual en mi agravio. ¡Perú, país con cultura de violación, cobija de violadores y feminicidas! #NiUnaMenos”, escribió.

Tuit de Arlette Contreras. Foto: captura Twitter

Además, se pronunció su abogada, Cynthia Silva, quien señaló que se le rebajo la condena por considerar que se afectó el derecho al “plazo razonable” de Pozo, aunque está prófugo y que “de haberse cumplido el plazo razonable estaría condenado antes del 2019″.

Cynthia Silva sobre condena a Adriano Pozo. Foto: captura Twitter

El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán manifestó su indignación por las “decisiones judiciales que trasmiten mensaje de impunidad hacia agresores prófugos que no han mostrado más que desdén por el sistema, otorgándoles beneficios que no merecen al no haberse sometido a la justicia”.

Pronunciamiento del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. Foto: captura Twitter

La organización Manuela Ramos se solidarizó con Arlette Contreras por la respuesta del Poder Judicial, luego de años de lucha de la excongresista, quien fue revictimizada continuamente por las autoridades hasta que se obtuvo la condena de 11 años para el responsable. “Nos sumamos a la indignación al saber que Adriano Pozo sigue siendo beneficiado por los ejecutores de la justicia”, escribieron en Twitter.

Pronunciamiento de Manuela Ramos. Foto: captura Twitter

Por último, Católicas por el Derecho a Decidir también se sumo al pedido de justicia ante una sentencia que demuestra impunidad, pues “(Pozo) se encuentra prófugo de la justicia”.

CDD se pronuncia sobre reducción de pena de Adriano Pozo. Foto: captura Twitter

Canales de ayuda

Si has sido o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).