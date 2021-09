Chiclayo: MPCH agota último recurso para aprobar compra directa de alimentos para Vaso de Leche

Este miércoles 15 de setiembre a las 4.00 p. m., la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) realizará una sesión extraordinaria virtual a fin de aprobar el recurso de reconsideración que permita la compra directa para el Programa Vaso de Leche (PVL).

El gerente de Asesoría Jurídica, Antonio Revilla, citó a los 15 regidores para que se pronuncien con relación al acuerdo Municipal N.° 059 que desaprobó la contratación directa en situación de desabastecimiento para la adquisición de leche de vaca y hojuelas de avena, quinua, kiwicha y maca para 11.846 beneficiarios del Vaso de Leche .

Esta medida se adoptó luego que, el último 6 de agosto, el Concejo Municipal no dio luz verde a este proceso, ya que consideró que se vulnera la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley Orgánica de Municipalidades y no existe información completa.

Dictamen improcedente

Cabe indicar que la Comisión de Programas Sociales que conforman los regidores: Orlando Puell, Pamela Alva y María Berna emitió el dictamen que ordena a la Ley Orgánica de Municipalidades tomar acuerdos en relación a compras directas.

En ese sentido, los munícipes declararon que no procede una compra directa de productos alimenticios al no existir los fundamentos legales ni el informe de Jesús Ramos, presidenta del comité de selección, Jesús Ramos .

Asimismo, se recomendó el inicio de un proceso disciplinarios sancionador contra los funcionarios, debido al retraso de la convocatoria de la Licitación N.° 02 para la compra de alimentos para 148 comités del Vaso de Leche .

Incluso piden al procurador municipal remitir los actuados a la Fiscalía Penal para que investigue al alcalde Marcos Gasco y sus funcionarios por el presunto delito de omisión de funciones.