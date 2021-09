La campaña de vacunación contra la COVID-19 en el Perú avanza de forma acelerada en la mayoría de regiones y cada vez más personas están dispuestas a recibir las dosis. Si bien el Ministerio de Salud (Minsa) garantiza que todos los fármacos usados son seguros y eficaces, es necesario que los pacientes firmen un consentimiento.

El consentimiento informado es un documento que consta de tres páginas en las que la persona brinda datos personales, información sobre su estado de salud y, finalmente, manifiesta estar de acuerdo con su inmunización.

En la primera página (ANEXO N°5-B) se explica un poco de la pandemia que atraviesa el mundo y la actual situación en el Perú a causa del nuevo coronavirus.

Asimismo, indican que “la vacunación es la principal herramienta para la prevención de la COVID-19″, ya que “reduce significativamente la posibilidad de presentar síntomas o complicaciones a causa de la infección por el SARS-CoV-2″.

En esta primera parte mencionan que la vacuna ofrecida está aprobada por el Minsa y detallan algunos efectos adversos como dolor, ligera hinchazón y enrojecimiento en la zona de inoculación, así como dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares o cansancio, los cuales “se resuelven entre 48 a 72 horas después”.

Al final se exige la firma y el DNI del paciente o apoderado.

Primera página del consentimiento informado de vacunación. Foto: Minsa

En la segunda página (ANEXO N°6) se solicita los nombres, apellidos, edad, DNI, teléfono de contacto, dirección y distrito. De igual modo, hacen tres consultas con opciones de respuesta SÍ o NO:

En las últimas dos semanas, ¿ha dado positivo en COVID-19 o actualmente está siendo monitoreado por COVID-19?

En las últimas dos semanas, ¿ha tenido contacto con alguien que dio positivo en COVID-19? ¿Está en cuarentena?

¿Tiene actualmente o ha tenido en los últimos 14 días fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, falta de aire, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, pérdida del gusto y del olfato, dolor de garganta, náuseas, vómitos o diarrea?

Según dicho documento, si alguna de las tres respuestas es SÍ, la persona no debería vacunarse en ese momento y esperar 90 días.

En la tercera página (ANEXO N°5-A) solicitan escribir la fecha del día de la inoculación, así como los nombres y apellidos, y el DNI. Asimismo, la persona debe manifestar que no presenta síntomas de la COVID-19 ni ha tenido contacto con alguien que ha dado positivo en las últimas dos semanas.

Posteriormente, el paciente deberá aceptar si se vacuna o no marcando en el siguiente enunciado:

En ese sentido, he sido informado (a) de los beneficios y los potenciales efectos adversos de la vacuna contra la COVID-19 y, resueltas todas las preguntas y dudas al respecto, consciente de mis derechos y en forma voluntaria, en cumplimiento de la normativa vigente; SÍ ( ) NO ( ) doy mi consentimiento para que el personal de salud me aplique la vacuna contra el COVID-19.

En la parte final se pide colocar la firma o huella del paciente, así como nuevamente el DNI.

Este documento es importante, ya que la persona expresa su conformidad con la vacuna que ofrece el Minsa y reconoce saber los posibles eventos secundarios de dicho medicamento. De marcar NO, el personal de salud no podrá aplicar la dosis por no contar con el consentimiento del paciente.

Segunda y tercera página del consentimiento informado de vacunación. Foto: Minsa

El personal de salud recuerda que es importante que no se llene la parte que dice Revocatoria / Desistimiento del consentimiento. Si es que por error escribiste allí, coméntaselo a algún orientador del Minsa para que te brinde un formato nuevo.

¿Cómo descargar el consentimiento informado?

Para obtener el consentimiento informado, debes ingresar a este ENLACE y descargarlo.

Si te olvidaste o no lo puedes descargar, en los mismos vacunatorios te proporcionarán estas hojas en la puerta de ingreso para que la puedas llenar antes de la inmunización.

No obstante, el Minsa recomienda llevarlo para agilizar la atención.

Centros de vacunación y horarios en Lima y Callao

El Ministerio de Salud ha habilitado cerca de 70 centros de inmunización en Lima y Callao a los cuales se podrá acudir para solicitar la dosis contra la COVID-19 que corresponda.

De 7.00 a. m. a 7.00 p. m.

San Martín de Porres: Institución Educativa José Granda

Institución Educativa José Granda San Martín de Porres: Instituto de Salud Mental “Noguchi”

Instituto de Salud Mental “Noguchi” Ancón / Santa Rosa: Estadio José Balta

Estadio José Balta Santa Rosa: Club Zonal Santa Rosa

Club Zonal Santa Rosa Carabayllo: Estadio Lolo Fernández

Estadio Lolo Fernández Comas: Institución Educativa Estados Unidos

Institución Educativa Estados Unidos Puente Piedra: Complejo y Estadio de Puente Piedra

Complejo y Estadio de Puente Piedra Rímac: Institución Educativa Alfredo Bonifaz

Institución Educativa Alfredo Bonifaz Rímac: SISOL Salud “Amancaes”

SISOL Salud “Amancaes” Los Olivos: Universidad César Vallejo - Lima Norte

Universidad César Vallejo - Lima Norte San Martín de Porres: Parque Zonal Mayta Capac

Parque Zonal Mayta Capac Comas: Parque Sinchi Roca

Parque Sinchi Roca Independencia / Los Olivos / Comas: Plaza Norte

Plaza Norte Independencia: Coliseo de la Amistad Perú - Japón

Coliseo de la Amistad Perú - Japón Chorrillos: Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo

Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo Chorrillos: Complejo 1 Chorrillos

Complejo 1 Chorrillos San Juan de Miraflores: Complejo IPD

Complejo IPD San Juan de Miraflores: Módulo Deportivo Siglo XXI

Módulo Deportivo Siglo XXI Surco: Institución Educativa Polo Jiménez

Institución Educativa Polo Jiménez Barranco: Estadio José Gálvez Chipoco

Estadio José Gálvez Chipoco Surco / Chorrillos / Barranco: Jockey Plaza

Jockey Plaza Villa El Salvador: Polideportivo VES

Polideportivo VES Villa María del Triunfo: Complejo Deportivo VMT

Complejo Deportivo VMT Ate: Estadio Ollantaytambo

Estadio Ollantaytambo Ate: San Isidro Labrador

San Isidro Labrador Santa Anita: Estadio Chancas de Andahuaylas

Estadio Chancas de Andahuaylas La Molina: Estadio Monumental

Estadio Monumental La Molina: Centro Integral del Adulto Mayor de La Molina

Centro Integral del Adulto Mayor de La Molina Chaclacayo: Estadio Pachacútec

Estadio Pachacútec El Agustino: Cuartel Barbones

Cuartel Barbones La Molina: Universidad Nacional Agraria

De 7.00 a. m. a 4.00 p. m.

Independencia: Clínica Jesús del Norte

Clínica Jesús del Norte Chorrillos: Playa Agua Dulce

Playa Agua Dulce Lurín: Complejo Deportivo José Fuentes

Complejo Deportivo José Fuentes Pachacamac: Estadio Pachacamac

Estadio Pachacamac Pachacamac: Estadio Municipal de Manchay

Estadio Municipal de Manchay Pucusana: Casa de la Juventud / Centro de Salud Pucusana

Casa de la Juventud / Centro de Salud Pucusana Punta Hermosa: Complejo Deportivo Punta Hermosa

Complejo Deportivo Punta Hermosa Punta Negra: Plaza San José

Plaza San José San Bartolo: Centro Materno Infantil San Bartolo

Centro Materno Infantil San Bartolo Santa María del Mar: PS Villa Mercedes

PS Villa Mercedes Todos los Balnearios: Estacionamiento Municipal Santa María del Mar

Estacionamiento Municipal Santa María del Mar Lurigancho: Institución Educativa Manuel Fernando Cabrel Nicho - Cajamarquilla

Institución Educativa Manuel Fernando Cabrel Nicho - Cajamarquilla Cieneguilla: Estadio Municipal Cieneguilla

Estadio Municipal Cieneguilla Lurigancho - Chosica: Estadio Municipal Solis García

Estadio Municipal Solis García Cercado de Lima: Clínica Internacional

Clínica Internacional San Isidro: Clínica Anglomericana

Clínica Anglomericana San Isidro: Clínica Ricardo Palma (solo lo sábados)

Clínica Ricardo Palma (solo lo sábados) Breña: Coliseo Salesiano

Coliseo Salesiano Magdalena: Explanada de la Costa Verde

Explanada de la Costa Verde Miraflores: Estadio Manuel Bonilla

Estadio Manuel Bonilla Magdalena / San Miguel: Parque de Las Leyendas

Parque de Las Leyendas Miraflores: Clínica Delgado

De 8.00 a. m. a 4.00 p. m.