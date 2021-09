Piura: desmienten que menor trabaje en comisaría realizando limpieza

La denuncia de presunto abuso infantil en la Comisaría de Piura fue desmentida por la madre del menor agraviado, quien aseguró que solo la estaba acompañando a su centro de labores.

La mujer identificada como Ana Mena Chero manifestó que es trabajadora de limpieza en la dependencia policial, y que llevó a su hijo a su centro de labores porque no tenía con quien dejarlo en casa.

Aseguró que, al encontrarse ocupada, no se percató de que su menor hijo estaba barriendo en uno de los ambientes y era grabado por una ciudadana. Precisó que el menor no realiza trabajos de limpieza y tampoco ayuda.

“Han grabado a mi hijo, y no, mi hijo no trabaja acá. La señora es mala porque empezó a grabar, no pidió explicaciones a nadie solo quería hacer daño. Ellos han sido los intervenidos que llegaron en la madrugada a la comisaría”, expresó.

A través de un video difundido por redes sociales, la ciudadana Cinthya Sernaque denunció un supuesto abuso infantil. En el material videográfico se observa a un menor de edad barrier una de las salas de la Comisaría de Piura en horas de la madrugada.