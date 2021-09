El gerente regional de Salud, Javier Ramírez, confirmó que 12 menores, hijos de trabajadores de la sede del Poder Judicial en Cusco, se vacunaron en su local institucional.

Explicó que el último sábado correspondía la aplicación de la segunda dosis a más de 200 trabajadores, pero que en la jornada también se inmunizó a los menores de edad.

Se trató de niños y adolescentes que presentan comorbilidades. “Ciertamente fue una cuestión programada con anterioridad. En ese aspecto si es regular, también es correcto que se vacune prioritariamente a menores con comorbilidades, pero la aplicación en la sede (de la Corte de Justicia de Cusco) es lo que podría estar mal. Hemos ordenando que me hagan un informe y los que resulten responsables tiene que ser sancionados”, remarcó Ramírez.

El funcionario dejó en claro que la aprobación de esta inmunización corresponde a la gestión de su antecesor, Juan Spelucin. “Yo recién tengo en el cargo dos días”, alegó.

Señaló que ya solicitó los informes correspondientes al Área de Inmunizaciones. Sostuvo que no concuerda con este tipo de vacunaciones por instituciones y que mientras esté en el cargo, no lo permitirá.

“Personalmente no voy a permitir que se vuelva repetir esas coordinaciones porque creo que todos somos ciudadanos. Yo puedo ser el gerente de Salud, pero soy un ciudadano primero. Les pido a ustedes que se mantengan vigilantes porque no puede volver a repetirse. Algo así no volverá a ocurrir”, subrayó.