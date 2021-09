SJL: buscan a joven de 19 años desaparecida hace cinco días

Con información de Mary Luz Aranda / URPI - LR

Salió al dentista para acompañar a su mejor amiga y nunca regresó a casa. Maricielo Chávez Guzmán (19), estudiante de primer ciclo de la carrera de Medicina, fue vista por última vez el pasado jueves 9 de setiembre por un pasaje del asentamiento humano Esmeralda de los Andes en Huanta II, San Juan de Lurigancho.

“Ella no sale sola. Ese día mi hermana estaba con clases y no la pudo acompañar. Nadie se dio cuenta de que no había regresado hasta las 5 p. m., cuando no la veíamos. Le escribimos a la mejor amiga de ella y nos mencionó que la dejó en la loza que queda a unos pasos de la casa”, narró la prima de la desaparecida, Angie Mantilla Guzmán.

La familia contó a este diario que Maricielo era muy reservada y no tenía amistades, salvo su única mejor amiga, pues su personalidad cambió luego de ser víctima de un secuestro a los 7 años de edad, cuando permaneció desaparecida por casi un día.

“Ella no sabe expresar sus emociones después de haber sufrido tocamientos indebidos por un mototaxista que la raptó a pocas cuadras de su colegio, por ello, durante la pandemia no ha salido mucho, y si no, acompañada de mi hermana”, comentó el familiar.

Angie Mantilla, prima de la desaparecida, sospecha de un sujeto llamado Juan, de 27 años, que vive en Pisco. Indicó a La República que este hombre se creó varias cuentas falsas en Facebook para acosar a su pariente.

El caso se encuentra en la Dirincri de la avenida España. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad del lugar confirman que la desaparecida se dirigía a uno de los pasajes cercanos para su casa; sin embargo, nunca llegó.

Según la parte policial, la joven es de tez blanca, cabello y ojos negros, nariz aguileña, contextura delgada y de 1.55 m de estatura. Si usted tiene información sobre su paradero, puede comunicarse a los siguientes números: 937 877 839 / 936 432 054 / 926 800 917 y al 967 312 828.