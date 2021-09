Niños con autismo no reciben terapias por problema en ambiente cedido por el GRL

Más de 400 niños con autismo se han visto afectados por la problemática existente en torno a un ambiente cedido por el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) a la Asociación Autismo Chiclayo, pero que actualmente utiliza el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) como almacén.

El presidente de esta asociación, Fernando Hoyos, criticó la situación que deben atravesar los menores para acceder a sus terapias , pese a la existencia de un documento que avala la cesión de uso de este ambiente ubicado en la vía Chiclayo-Pomalca.

Señaló que esta fue otorgada desde el 22 de junio y dos días más tarde hicieron posesión. Sin embargo, esta fue ocupada con materiales del COER. “El señor César Urpeque, jefe del COER, dice que no sabía nada cuando tenía pleno conocimiento. Incluso ayudó a reparar la parte deteriorada de una pérgola (...). Primero, pidió 10 días para desocupar y luego pidió 40 más ”, sostuvo Hoyos.

El hecho fue comunicado a la consejera regional Gisella Fernández, miembro de la comisión de Derechos Humanos del Consejo Regional de Lambayeque, quien se mostró contrariada por la situación e indicó que este 14 de septiembre acudirá hasta el lugar para viabilizar una solución .

“Al enterarme del convenio en cesión de uso, conversé con el señor Urpeque, el cual me manifiesta que desconocía de esta cesión y, posteriormente, me informa que el local está lleno de alimentos y es una necesidad mantenerlos. Siento que se han burlado y presentaré el tema en la mesa del Consejo”, refirió.

Descargo

Por su parte, el titular del COER manifestó días atrás a La República que en el ambiente se almacenan algunos bienes del Estado. “No es que el COER no quiere darle viabilidad al convenio, sino que no existe el área para trasladar los bienes que allí se encuentran”, indicó.