Independencia: PNP halla cuerpo de reciclador en plena vía pública

Con información de Joel Robles/ URPI-LR

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) hallaron este lunes el cuerpo de un hombre tendido en plena vía pública, en la cuadra 1 de Isidro Bonifaz, en el distrito de Independencia.

La persona, que fue identificada como Maicol Balcázar Quispe, de 30 años, era un reciclador de la zona. Los uniformados, hasta el momento, manejan dos hipótesis del crimen: que habría sido atacado por delincuentes y que habría sido un accidente.

Su familia, enterada del fatídico hecho, se acercó al lugar para identificar su cuerpo. Su expareja pidió apoyo para el sepelio y para el menor hijo que deja en orfandad.

“A mí la Policía me avisó de que había muerto. Yo soy de bajos recursos, no tengo dinero para ver su entierro. Él tenía una discapacidad. No se sabe exacto las causas de su muerte”, comentó la señora Gloria ante La República.

Hasta el cierre de la nota, los uniformados estaban a la espera de los peritos de criminalística para el levantamiento del cuerpo. Autoridades utilizarán las imágenes de las cámaras de seguridad para esclarecer cómo falleció en la madrugada de este lunes.

Todas las personas que deseen colaborar pueden contactarse al 992 885 232. El número le pertenece a la secretaria general de la zona, quien actualmente se encuentra brindado ayuda a los deudos.

Combi pierde el control y queda colgada sobre vivienda

Una combi terminó colgada sobre el techo de una precaria vivienda en Independencia. Una madre de familia y sus dos hijos estaban al interior del inmueble cuando el incidente ocurrió.

Según los testigos, el chofer y el cobrador habrían estado consumiendo licor; sin embargo, ellos desmintieron esta versión. En su lugar, dijeron que se desviaron por una piedra que estaba en el camino.

“Los vecinos me dicen que ellos (chofer y cobrador) estaban tomando dentro del carro, que son extranjeros, pero ellos niegan que han estado tomando y dicen que una piedra se atravesó en su camino. Yo estaba ahí con mis hijos, menos mal salimos de ahí y el carro está colgando sobre mi cuarto.”, narró la dueña del predio a La República.