El viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell, llegó a Puno para impulsar una nueva estrategia de inmunización denominada ¡Vamos a tu encuentro, vacúnate ya!. El evento tuvo lugar en el mercado Unión y Dignidad.

El funcionario de Salud no pudo evitar pronunciarse con relación a la proximidad de la fiesta de la Candelaria, que se celebra cada febrero.

Precisó que las actividades culturales de mayor concentración estarán sujetas a evaluación y al nivel de alerta en el que se encuentre en ese momento la ciudad de Puno.

“Primero tenemos que mejorar la cobertura. No puede haber una actividad [como la Candelaria], sino existe por lo menos el 70 % de cobertura en vacunación . El riesgo es alto. Tenemos la variante Delta en Puno. Esta avanza rápidamente. Igual tenemos que prepararnos. La mejor forma es no enfermarnos. Por lo tanto, todos tenemos que seguir manteniendo el uso de las mascarillas”, dijo Rosell.

El funcionario señaló que desde el gobierno apoyarán a Puno para que la Dirección Regional de Salud, obtenga más vacunas del lote de 13 millones que llegarán al Perú del exterior.

“En Puno, tenemos una meta de más de 800 mil vacunados. Tenemos 150 mil con dos dosis. Hay un compromiso del gobierno central y regional en cerrar brechas. En este mes esperamos llegar a las 400 mil personas vacunadas” precisó.

Por otro lado, pidió a la población que ya se vacunó a convencer a sus familiares y vecinos que aún no se han inmunizado. “La vacuna no trae ningún mal, todos estamos vacunados, estamos bien. No nos han puesto nada malo, no nos han puesto un chip (…) Lo único que nos han puesto es un poco de esperanza, un poco de vida”, refirió, tras asegurar que en la medida que haya más personas vacunadas, se podrán ir habilitando más actividades.

Estuvieron presentes en la ceremonia el gobernador de Puno, Agustín Luque Chayña, el director regional de salud, Jorge Sotomayor, y directores de redes.

Agustín Luque, reconoció que tuvieron dificultades en el proceso de vacunación y ahora están revirtiendo esa situación. Dijo que se intensificará las campañas de inmunización sobre todo en las zonas más alejadas de la región.