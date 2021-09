COVID-19: la región Piura superó el millón de dosis aplicadas

En primera y segunda dosis, la región Piura superó el millón de dosis aplicadas contra la COVID-19; sin embargo, advierten que las personas vacunadas deberán seguir cuidándose ante la presencia de la variante Delta, pues ya hay 13 casos registrados en la ciudad y seguirán apareciendo más.

Julio Barrena, médico y especialista en salud pública, precisó que en total son 1 012 829 las personas inoculadas hasta el domingo 12 de septiembre. De estas, 594.461 cuentan con su primera dosis y 418.368 con segunda dosis. Por ende, el total de vacunados da un 20,4% de la población.

“En inmunidad de rebaño o de masa, definitivamente no estamos. Esta cifra nos da el 20,4% de la población total vacunada, pues no se logra (la inmunidad de rebaño) sino a partir del 70 u 80% de vacunados y ese tipo de inmunidad no tenemos”, explicó el miembro del Colegio Médico de Piura.

Asimismo, Julio Barrena precisó que si la distribución de las vacunas contra el virus es más de 125.000 dosis semanales, se podría llegar a más del 80% de vacunados hasta fin de año, pues serán 17 semanas de lucha titánica para poder vacunar a las personas mayores de 12 años.

“El cálculo que he hecho a las dosis que nos han enviado y lo que se ha aplicado y lo que faltaría por aplicar, considerando la población meta, es en más o menos 125.000 a 130.000 dosis semanales. Si tenemos ese envío por semana, posiblemente podríamos llegar a la meta, de lo contrario, no lo lograríamos”, advirtió Barrena.