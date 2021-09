La jornada de inmunización de 36 horas ininterrumpidas, ahora llamada VacunaFest, volvió a superar el objetivo trazado. Esta vez se aplicaron más de 800.000 dosis, cifra mucho mayor a las 600.000 que se planearon en un inicio.

Este número fue brindado por el ministro de Salud, Hernando Cevallos, desde la zona de Lomo de Corvina, en Villa El Salvador, donde se mostró contento por la acogida que tuvo la jornada.

“Agradecemos la actitud positiva de la población. Si no nos vacunamos, la COVID-19 nos va a golpear y no lo podemos permitir. Hemos pasado dos olas muy dolorosas para el país, con cerca de 200.000 peruanos que han fallecido. Esta vez, tenemos un arma muy importante que es la vacuna y no podemos dejar de utilizarla por nosotros y por las personas que nos rodean”, expresó.

La cifra de 800.000 dosis aún podría incrementarse, pues hasta el momento solo se ha procesado el 90% de la información ingresada desde diversos puntos del país.

Asimismo, el ministro detalló que a lo largo de la semana, desde el lunes 6 de septiembre hasta este domingo 12, se vacunó a 1 955 430 personas en todas las regiones del país.

En su presentación, Cevallos indicó que el objetivo de su gestión es poder cerrar brechas de vacunación contra la COVID-19, por lo que se está implementando más estrategias al respecto.

“Nuestro objetivo fundamental es descentralizar la vacunación. Vacunar en los barrios, en las fábricas, en los zonas alejadas. (...) Es importante vacunarse con las dos dosis para estar protegidos”, señaló.

Además, anunció que desde el lunes 13 de septiembre se empezará a vacunar a los jóvenes de 25 y 26 años en Lima y Callao.