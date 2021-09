El Ministerio de Salud (Minsa) continúa bajando los grupos de edad. El ministro Hernando Cevallos anunció que a partir de este lunes 13 de setiembre se vacunará a los jóvenes de 25 años a más en Lima Metropolitana y Callao.

Gabriela Jiménez, directora de Inmunizaciones del Minsa, indicó hace unos días que todas las personas que a lo largo de este 2021 cumplan la edad mínima requerida pueden acudir a los vacunatorios. Es decir, si tienen 24 años y cumplen 25 en los próximos meses pueden recibir su primera dosis contra la COVID-19.

Vacunación de 25 años a más en Lima y Callao. Foto: Minsa

Minsa no va a obligar a vacunarse

En tanto, los ciudadanos que no han asistido a los centros de vacunación para recibir su primera dosis no serán obligados a inocularse, subrayó Cevallos. “Nosotros no vamos a obligar a la gente a vacunarse, pero sí vamos a proteger al conjunto de la sociedad, porque una persona que no se vacuna contagia más y además de enfermarse, la posibilidad de generar en su entorno más cercano es más evidente”.

