Chorrillos: taxista coloca su CV en asiento de automóvil para encontrar empleo

Mientras espera a ser llamado por una empresa formal para trabajar, un joven taxista que reside en Chorrillos, estudiante de la carrera de Marketing y Gestión Comercial de la Universidad San Ignacio de Loyola, tuvo la creativa idea de colocar en uno de los asientos de su vehículo una hoja de su curriculum vitae con la finalidad de poder dar a conocer su experiencia laboral y conseguir un empleo.

Según una usuaria de Linkedin, el estudiante de pregrado se encuentra trabajando momentáneamente como taxista hasta que se le presente la oportunidad de tener un empleo estable.

Joven publicó su CV de manera creativa. Foto: Linkedin

“El viernes que regresaba en un taxi a casa de vacunarme recibí una gran lección. No solo soy yo buscando trabajo, no solo a mí me pasa sentir angustia o desesperación cuando no me contactan después de una entrevista, ¡somos varios! Y me pareció muy fuerte la resiliencia de este chico para poder seguir adelante con un trabajo temporal pero a la vez usándolo de “vitrina” de comunicación de su CV”, escribió en una publicación.

La joven precisó que ha sido una lección para ella, pues se ha podido dar cuenta de que lo único que necesita una persona para salir adelante es la motivación.

“Simplemente me pareció brillante y aprendí que uno no debe de rendirse tan fácilmente, que somos varios pasando por incertidumbre laboral y que para todos lloverá”, concluyó.

En la hoja de vida se pueden leer sus datos personales, la amplia experiencia laboral que ha tenido, los cursos extras que ha llevado y los números de contacto en caso alguna persona que suba al vehículo esté interesado en darle una oportunidad.