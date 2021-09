Viceministro de Salud en Puno: “La vacuna no trae ningún mal”

Según información del Ministerio de Salud, Puno es la región con el menor avance de vacunación contra la COVID-19 en el país. El 13,8% de la población está completamente vacunada, mientras que el 11,7% recibió una dosis.

Este domingo, el viceministro de Salud, Gustavo Rosell, llegó a Puno para impulsar una nueva estrategia de inmunización denominada Vamos a tu encuentro. Durante su discurso, pidió a la población que ya se vacunó a convencer a sus familiares y vecinos que aún no se han inmunizado.

“La vacuna no trae ningún mal, todos estamos vacunados, estamos bien. No nos han puesto nada malo, no nos han puesto un chip (…) Lo único que nos han puesto es un poco de esperanza, un poco de vida”, afirmó el funcionario.

Enseguida destacó que mientras haya más personas vacunados, se podrán ir habilitando más actividades. Además, se comprometió en hacer llegar al Gobierno Regional de Puno, las dosis necesarias para disminuir la brecha de vacunación.

Previamente, el gobernador regional de Puno, Agustín Luque, dijo al viceministro que tuvieron dificultades en el proceso de vacunación y ahora están revirtiendo esa situación.