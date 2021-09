El examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marco (UNMSM) 2021 completó su tercera jornada este sábado 11 de septiembre. Durante esta fecha, rindieron la prueba los estudiantes que tientan las carreras de Ciencias de la Salud. Revisa en esta nota diez preguntas del último proceso. También incluimos las respectivas respuestas al final del informe.

¿Cuánto vale cada pregunta en San Marcos?

La calificación del examen es anónima, automatizada y auditada, indican las autoridades de la Decana de América en el Reglamento de admisión. Esta se distribuye de la siguiente manera:

Respuesta correcta: 20 puntos

Respuesta incorrecta: -1,125 puntos

Una respuesta o pregunta no respondida: 0 puntos

¿Cuántos puntos necesito para ingresar a San Marcos?

El requisito mínimo para alcanzar una vacante es obtener puntaje mayor o igual a 900. La lista de ingresantes se conforma por quienes hayan obtenido los mejores calificaciones, de acuerdo a la cantidad de vacantes en cada carrera.

Preguntas del examen de admisión San Marcos 2021 Ciencias de la Salud

1. Carlos tiene 25 hojas de papel encima de la mesa. Corta algunas en diez trozos cada una. Después de hacer eso, la cantidad de hojas y trozos obtenidos suman, en total, 88. De las 25 hojas que tenía inicialmente, ¿cuántas ha cortado?

A. 7

B. 6

D. 9

2. Ariadna, Belinda, Carla, Dayana y Elena viven en un mismo edificio, cada una en pisos diferentes: 3, 5, 7, 11 y 13, no necesariamente en ese orden. Todas ellas tienen una sola y distinta profesión: contadora, cantante, enfermera, psicóloga y economista, no necesariamente en ese orden. El recepcionista del edificio quiere hacer algunas consultas a estas cinco profesionales; sin embargo, no sabe qué profesión tiene cada una. Luego de indagar, solo sabe lo siguiente:

-El departamento de Belinda está más arriba que el de Carla y que el de la economista. Además, Carla es prima de la economista.

-La cantante vive en el quinto piso y Ariadna no vive en el piso 7.

-La enfermera es amiga de Belinda y vive en el piso 13.

-La psicóloga es Elena y su departamento está por debajo del quinto piso.

¿En qué piso vive Carla y cuál es su profesión?

A. Séptimo - contadora

B. Undécimo - economista

C. Quinto - cantante

D. Decimotercer - cantante

3. Un comerciante tiene 92 monedas de S/ 1.00; 92 monedas de S/ 2.00 y 92 monedas de S/ 5.00. Con dichas monedas quiere formar grupos de tal forma que la suma de cada agrupación sea S/ 9.00. ¿Cuántas grupos, como máximo, puede formar?

A. 69

B. 70

C. 68

D. 60

4. Si el valor de verdad de la proposición “Si Felipe se lava las manos y no se cubre la boca, contrae el virus, pero Felipe se cubre la boca” es verdadero, ¿cuál es el valor de verdad de los siguientes enunciados?

I. Felipe se cubre la boca o se lava las manos.

II. Si Felipe no se cubre la boca, no contrae el virus.

III.Felipe no se cubre la boca y se lava las manos.

A. FFF

B. VVV

C. VFF

D. VVF

5. En la comunicación, el hablante nativo dotado de habilidades creativas juega mediante el lenguaje como, por ejemplo, en los chistes, bromas, apodos, rimas, etc. Por lo mencionado, señale la alternativa correcta que define la lengua en esta analogía con el juego.

A. Las estrategias buscan las jugadas acertadas.

B. Las reglas organizan las jugadas permitidas.

C. El uso adecuado se rige por jugadas famosas.

D. Todas las jugadas se aprenden por repetición.

6. “Desde que supo que su hijo se aparecía en lo mejor de las quemas, montado en su macho, todo de oro, de luna de oro la chaqueta, de luna de oro el sombrero, de lo mismo la camisa, de lo mismo los zapatos, los estribos de la albarda, las espuelas como estrellas y los ojos como soles”. En este fragmento de la novela Hombres de maíz, de Miguel Ángel Asturias, se reconoce Ia presencia de figuras literarias como el símil. Marque la alternativa que identifica la figura mencionada y proporciona la definición correspondiente.

A. “... de luna de oro la chaqueta”. Reincidencia de una o más palabras al inicio de las oraciones.

B. “... los estribos de la albarda”. Variación del orden lógico de las palabras de una oración.

C. “... las espuelas como estrellas”. Semejanza de dos términos que comparten una cualidad.

D. “... en lo mejor de las quemas”. Exageración de los rasgos de lo que es aludido en la realidad.

7. En el prefacio del Compendio del psicoanálisis escrito por Sigmund Freud, se señala que “las enseñanzas del psicoanálisis están basadas en un número incalculable de observaciones y experiencias”, pues su interés se centra en el estudio de la individualidad. Esta descripción permite inferir que los psicoanalistas:

A. Utilizaron el método ideográfico basado en la experiencia clínica.

B. Buscaron leyes generales que permitieran comprender a la población.

C. Aplicaron estrategias de observación basadas en el enfoque nomotético.

D. Emplearon métodos específicos y rigurosos de investigación científica.

8. Luego de una exhaustiva investigación, un sintonizado programa televisivo difundió el contenido de un grupo privado en Facebook que pertenece a un partido inscrito en el registro de organizaciones políticas. El partido —que detenta una ideología conservadora y exhibe un ideario abiertamente fascista que promueve y alienta la xenofobia, la homofobia y la discriminación racial— organizó grupos paramilitares que operarían en diversas regiones del país, para alcanzar sus objetivos políticos mediante la violencia. Tomando conocimiento de estos antecedentes, la fiscal de la Nación decide solicitar la declaración de ilegalidad del partido por conducta antidemocrática. ¿Ante qué organismo estatal debe hacerlo?

A. El Congreso de la República

B. La Corte Suprema de Justicia de la República

C. El Tribunal Constitucional

D. El Jurado Nacional de Elecciones

9. Antes que se extinga, una especie pasa por diferentes categorías, tanto en su ambiente natural como en su cautividad. Para su clasificación en algunas de sus categorías existentes, estas deben cumplir ciertos criterios. ¿Cuál es el criterio para declarar al oso andino, al cóndor andino y al mono choro de cola amarilla especies en peligro de extinción en el Perú?

A. La desaparición del último individuo que estuvo en cautividad.

B. La disminución de las poblaciones de individuos en 90%.

C. El alto riesgo de extinción de los individuos de la especie.

D. Su extinción en estado silvestre, pero no en cautividad.

10. La creación de piel artificial, basada en cultivar las células del prepucio de niños circuncidados, es promisoria para tratar a las personas que sufren de quemaduras. Una pulgada cuadrada de este tejido puede producir hasta 250 000 pies cuadrados de piel artificial.

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que:

A. El cultivo de células, en esa magnitud, favorecería la aparición de mutaciones en las células de la piel.

B. Las quemaduras no permiten el rescate de células del afectado, que puedan cultivarse para la curación.

C. La creación de piel artificial cumple con uno de los postulados de la teoría celular.

D. El metabolismo de las células epiteliales es la base científica para la bioingeniería celular.

Respuestas del examen de admisión San Marcos 2021 Ciencias de la Salud

La academia Saco Oliveros preparó un solucionario para el examen de admisión San Marcos 2021 que rindieron los postulantes a Ciencias de la Salud este domingo 12 de septiembre: