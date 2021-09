El ministro de Salud, Hernando Cevallos, presidió el cierre del octavo Vacunafest en el distrito de Villa El Salvador. A diferencia de otras ediciones, esta vez no se dio a conocer la cifra alcanzada durante las 36 horas ininterrumpidas de la jornada, pues el titular del sector aseguró que la medición será semanal. En tal sentido, mencionó que en la semana que comenzó el 6 de septiembre y culminó hoy 12, se aplicaron 1 955 430 dosis de la vacuna contra el coronavirus.

Cevallos dijo que la cifra podría ser mayor, pues falta reunir la data de otras zonas para poder la cifra total de inoculados a lo largo de esta semana.

El titular del Minsa resaltó la importancia de que más personas se sumen al proceso de inmunización, pues es de vital importancia para enfrentar una eventual tercera ola.

“Agradecemos la actitud positiva de la población. Si no nos vacunamos, la COVID-19 nos va a golpear y no lo podemos permitir. Hemos pasado dos olas muy dolorosas para el país, con cerca de 200.000 peruanos que han fallecido. Esta vez tenemos un arma muy importante que es la vacuna y no podemos dejar de utilizarla, por nosotros y por las personas que nos rodean”, dijo el ministro, quien estuvo acompañado del jefe de gabinete, Guido Bellido.

“El estar vacunados evita muchas veces el contagio y además, nos protege de morirnos en una UCI si adquirimos la COVID-19. Por eso es importante la vacunación masiva y que todos asumamos la responsabilidad de vacunarnos con las dos dosis”, agregó.

Cevallos destacó la implementación de la estrategia ‘¡Vamos a tu encuentro, vacúnate ya!’, con la cual irán a las plazas y barrios de los lugares más alejados, a fin de cerrar la brecha de los no vacunados, especialmente aquellos que carecen de sus segundas dosis.