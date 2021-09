Lambayeque: demandan que COER utiliza ambiente destinado para terapias de niños con autismo

El 24 de junio, el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) entregó en concesión un local de 400 m² a la Asociación Civil Autismo Chiclayo para el funcionamiento del Centro de Terapias de Trastorno del Espectro Autismo (TEA) en Lambayeque.

El área está ubicada en el Campo Ferial Agropecuario, específicamente en el km 2,5 de la carretera Chiclayo-Pomalca, y le pertenece a la Gerencia Regional de Agricultura.

No obstante, las familias que conforman la Asociación Autismo Chiclayo señalaron a los medios de comunicación que aún no toman posesión definitiva porque el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) está utilizando un ambiente sin documentos de autorización.

Hechos

Los padres indicaron que, el 4 de julio, el jefe de la oficina de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana del COER, César Urpeque Morales, se comprometió verbalmente a desocupar dicho espacio en el plazo de 40 días, que se cumplió el 14 de agosto. Añadieron que 10 días después volvieron a insistir en el pedido, pero a la fecha no se ha respetado el acuerdo firmado con el GRL.

Respuesta

En tanto, Urpeque Morales subrayó a La República que el ambiente se utiliza desde hace varios años como almacén de bienes del Estado para atender a la población ante una emergencia y no pueden ser trasladados a otro lugar mientras este no brinde las garantías de seguridad. “No es que el COER no quiera dar la viabilidad del convenio, sino que no existe el área para trasladar los bienes”, añadió.

Falta de respeto