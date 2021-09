Arequipa: hombre buscado por asesinato intentó violar a menor de 11 años

Una niña de apenas 11 años escapó de las garras de su vecino Basilio Esteban Huallpa Ponce (47), quien estaba por ultrajarla dentro de su habitación ubicada en la Asociación San Pedro y San Pablo, en el distrito de Cerro Colorado.

Todo ocurrió al promediar las 7.00 p. m. del viernes, cuando la pequeña y sus hermanitos estaban esperando en la puerta de su casa la llegada de su progenitora, quien es madre soltera y la encargada de salir a trabajar diariamente.

Al parecer, el sujeto se percató de ese detalle y con el engaño de pasarle internet para que haga sus tareas de Aprendo en Casa, la llevó hasta su habitación. Apenas la niña ingresó al ambiente, Huallpa le realizó tocamiento indebidos a la menor y estaba a punto de violarla; sin embargo, la niña pudo escapar.

Para ello, lo amenazó con cortarle la cara, y así pudo salir del lugar y esconderse en su vivienda. No obstante, el depravado la siguió y justo cuando la estaba amenazando con hacer daño a su familia si contaba lo ocurrido, llegó la madre.

Fue así que con ayuda de su empleador pudo atrapar a Basilio Huallpa. “Lo agarré como pude. A pesar de que me pateó varias veces en la pierna y me decía ‘te vas a arrepentir’, lo sujeté con todas mis fuerzas. Ningún vecino me ayudó”, contó llorando a La República.

Minutos después salieron las personas de sus casas y llamaron a los agentes de la comisaría de Ciudad Municipal, quienes detuvieron al sujeto. Ahora es investigado por tentativa de violación sexual en el área de Secuestros de la Divincri.

Una vez que Basilio Huallpa fue plenamente identificado, se descubrió que estaba buscado por un juzgado de San Román - Juliaca, por el delito de homicidio con agravante (asesinato). Se cree que por esa orden de captura estaba escondido en Arequipa.