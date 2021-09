Piura: piden la destitución de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Piura

La Secretaría Técnica de la Municipalidad Provincial de Piura recomendó la destitución de 57 trabajadores por estar vinculados en presuntos casos de corrupción y otras faltas laborales denunciadas ante la comuna.

El gerente municipal Manuel Ballesteros indicó que, a lo largo del año, la Secretaría Técnica ha identificado acciones en los funcionarios que requieren sanciones administrativas.

Aseveró que, como parte de una política de depuración de malos elementos en la comuna, no permitirán la permanencia de trabajadores que demuestren tener responsabilidad en actos irregulares y ajenos a sus labores .

“Aquí no hay personas con corona, no vamos a defender ningún tipo de corrupción, venga de donde venga, no interesa el área de dónde proceda, trabajador que sea inmediatamente descubierto cometiendo algún acto sospechoso o de corrupción inmediatamente tomamos acciones”, expresó.

Separación

La última semana, la Municipalidad Provincial de Piura, a través de la oficina de Personal, adoptó de forma inmediata una medida cautelar y ha ordenado separar de sus funciones al servidor Boris Castillo Gutiérrez por presuntos actos de corrupción.

Esta decisión fue tomada luego de revisar unos audios que lo implicarían en hechos irregulares, lo que llevó también al inicio inmediato del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente.

La Municipalidad Provincial de Piura informó que de loas grabaciones, además, evidencian la participación de otros servidores que habrían incurrido en hechos similares, quienes están siendo identificados para las acciones administrativas y legales correspondientes.