Daniel Robles: Elías Rodríguez ha destruido el APRA

El excongresista de la República Daniel Robles López señaló que la dirigencia nacional del partido aprista encabezada por Elías Rodríguez Zavaleta ha destruido un partido con historia y organización partidaria, lo que ha ocasionado un daño a la política liberteña y nacional.

Indica que lo hizo con el fin de beneficiar a otras organizaciones políticas con quien él tiene cercanía y es de conocimiento público.

“Nos está pasando la factura, la denuncia que hice muchos años atrás, cuando Elías Rodríguez se eligió de mala manera como secretario nacional del partido apoyado por grupos de poder y por intereses personales”, precisó.

“Lo único que han logrado es que el APRA no participe de los comicios generales con su plancha presidencia y congresal, para cumplir con los intereses de otro partido y ahora sea retirado del registro de organizaciones políticas”, dijo Robles.

Reconoció que es difícil que puedan inscribirse para poder participar de este proceso electoral municipal y regional que se viene como partido aprista.

Agregó que no han tenido un plan eficiente de recolección de firmas adoptado por la dirigencia nacional ya fenecida y que la crisis de su partido ha motivado que los compañeros de las diferentes organizaciones de base comiencen a alzar su voz de protesta y estén organizándose para conformar sus comandos de acción para restructurar el APRA.

“Han comenzado a hacer llegar las células de inscripción a los compañeros en un promedio de cinco a ocho, pero solo lo entregan a sus amigos y no a los verdaderos apristas. Las fichas entregadas han estado firmadas con un sello y en la parte legal eso no funciona, con esto buscan decir que han estado buscando las firmas, pero que no han completado, porque sabían que el Jurado Nacional de Elecciones les iba a observar”, criticó.

Refirió que con la salida del APRA del registro de organizaciones políticas, ya no existe dirigencia y las bases son ahora la voz para restructurar el partido del pueblo.

“Ahora tengo entendido que Elías Rodríguez quiere hacer un plenario del partido en la localidad de Chiquitoy, distrito de Santiago de Cao (Ascope), pero si no hay dirigencia cómo va convocar a un plenario, lo que quiere es seguir usando el partido para sus intereses personales”, culminó.